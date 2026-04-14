Обучение Техасскому Холдему: этапы и структура

Дата публикации: 14-04-2026 14:00

В покере сложно достичь успеха без хорошей подготовки. Поэтому гемблеры могут пройти обучение Техасскому Холдему в специальной школе. Это возможность начать игру с нуля, либо усовершенствовать имеющиеся навыки.

Как обучится покеру Техасский Холдем в Академии Покера

Курсы. Academypoker предлагает 2 курса по кэш-покеру и 2 по МТТ. В каждом случае есть базовая программа и продвинутая. Благодаря тестированию на сайте школы или с помощью менеджера поддержки можно определить свой уровень. Включены видеоролики с теорией, общие тренировки и 1 индивидуальная.

Индивидуальное обучение. Каждый из тренеров школы может стать личным тренером. Для этого необходимо записаться на индивидуальные курсы по МТТ или кэш-покеру. На сайте Академии подробно расписан подход и программа каждого наставника, что позволит определиться с подходящей лично для вас.

Индивидуальное обучение означает, что с человеком занимается выбранный тренер, независимо от текущего уровня подготовки. Могут учить новичка с нуля, либо помочь более опытному гемблеру в проработке ошибок и развитии навыков.

Каждый курс рассчитан на 6 месяцев. В него входят видеоуроки, личные тренировки с наставником и общие уроки техасский холдем с другими учащимися.

Бесплатные уроки. В школе предусмотрены тестовые занятия с тренерами. Также есть статьи обучающего плана. Их можно использовать для ознакомления с дисциплиной.

Тренерский штаб

Обучение холдему в Академии покера проходит под наблюдением наставников. В зависимости от выбранной программы обучения, гемблеру достается один из 4-х:

Сергей BerSerg. Профессиональный игрок в кэш-покере. Работает в Академии с 2022 г и учит лимитам до NL60.

Сергей Felix. Играет в Холдем в формате кэш-покера более 11 лет. Обучает клиентов Academypoker лимитам до NL100.

Максим Holder. При в МТТ-покере. Работает в покерной школе с 2017 г. Учит играть на лимитах от 30 до 100.

Вячеслав Slash. Профиль наставника – МТТ-покер. Имеет игровой стаж более 12 лет. Обучает играть на лимитах до ABI50.

Советы

Команда Academypoker делает все возможное, чтобы гемблеры достигали результата и могли получать деньги за счет игры в покер. Однако, этих стараний недостаточно. Игрок также должен выкладываться, чтобы достойно пройти обучение и достичь своей цели. Для получения видимых результатов стоит учитывать следующие советы:

Занимайтесь регулярно. Лучше понемногу ежедневно, чем с большими перерывами, но дольше. В идеале, стоит составить график, просматривать и разбирать уроки в одно и то же время.

Тщательно разбирайте теорию. Всегда есть обратная связь с тренерами. Также на личных и общих тренировках стоит задавать вопросы, чтобы разобраться, как все работает.

Уделяйте время практике. Недостаточно тренировок под наблюдением тренера. Играйте в бесплатных симуляторах с живыми людьми, либо в румах на деньги. Это необходимо для получения опыта и закрепления новых знаний.

По возможности, используйте дополнительные источники информации. К примеру, учебники по покерной математике и психологии.

Относитесь к учебе ответственно, учитывайте советы наставников.

Отметим, что важно не останавливаться на достигнутом. Обучившись в Академии, продолжайте искать новые знания, чтобы развиваться и совершенствовать навыки.