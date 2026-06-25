Колумбия – Португалия: решающий матч в группе К

Дата публикации: 25-06-2026 07:00

Две команды, которые считались фаворитами в своем квартете, уже обеспечили себе место в плей-офф. Теперь Колумбии и Португалии осталось выяснить, кто займет первое место в группе. 1xBet подготовил превью матча, который состоится 28 июня в Майами.

Чем запомнилась Колумбия на старте турнира

Нестор Лоренсо построил морально устойчивую команду. В матчах с Узбекистаном и ДК Конго колумбийцы преодолели трудности и добились результата, избежав паники и хаоса. В игре с африканской сборной единственный гол Даниэля Муньоса был забит на 76-й минуте – команда не стала суетиться, методично атаковала ворота соперников и добилась своего.

Поединок против ДК Конго не был удачным для главной звезды сборной Луиса Диаса, но подопечные Лоренсо показали, что у них есть запас прочности. Под руководством аргентинского специалиста сборная Колумбии переживает один из лучших периодов в истории – она больше не зависит от настроения одной звезды, показываясь зрелищный командный футбол.

Как Португалия наладила игру

После стартовой неудачи с ДР Конго португальцы победили Узбекистан со счетом 5:0 и почти гарантировали себе выход в плей-офф. Роберто Мартинес решил оставить в запасе Бернарду Силву, сделав ставку на Жуана Феликса и его сыгранность с Криштиану Роналду. В итоге капитан сборной Португалии открыл счет своим голам на 1xBet World Football Forum 2026, отправив два мяча в ворота дебютантов турнира.

Но сводить силу Португалии только к фигуре Роналду было бы ошибкой. На старте группового этапа ярко проявил себя Нуну Мендеш: после ассиста в первом матче во второй игре он забил сам ударом со штрафного. В центре поля игру вел Бруну Фернандеш, показавший, что умеет быть лидером не только в Манчестер Юнайтед.

Португальцы под руководством Роберто Мартинеса уже выиграли Лигу наций УЕФА. Но проверка матчами с лучшими командами из Южной Америки – это новый вызов. У португальцев, возможно, один из самых глубоких составов на этом турнире, и главная задача тренера – правильно использовать таланты игроков.

Чего ждать от игры

Команды настроены только на первое место в группе и потенциально более простую сетку в плей-офф. Этот матч на стадионе в Майами станет генеральной репетицией того футбола, который ждет нас в играх на вылет. Южноамериканская команда должна будет лишить португальских полузащитников времени на размышление, предложив высокий прессинг и плотный контакт на каждом метре. Португалия попробует забрать мяч и диктовать свои условия.

Ключевым противостоянием в матче может стать фланговая дуэль Луиса Диаса и Жуана Канселу. Португалец обожает подключаться к атакам, часто смещаясь в центр поля. Однако очень рискованно оставлять за спиной свободные зоны, когда против тебя играет Диас. Канселу придется либо играть более осторожно, либо надеяться на подстраховку партнеров.

Команда Лоренсо точно предложит сопернику жесткий и неуступчивый футбол в центре поля. Если Лерме и его партнерам удастся лишить Бруну Фернандеша пространства и времени на принятие решений, португальская атака рискует остаться на голодном пайке.

Букмекерская компания 1xBet предлагает такие коэффициенты на эту игру: победа Португалии – 2.003, ничья – 3.735, победа Колумбии – 4.025.

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