Обзор одного из главных открытий Лиги чемпионов: каким был сезон Карабаха и что его ждет в будущем

Дата публикации: 30-06-2026 19:10

1xBet анализирует выступления Карабаха, который ярко блеснул в этом сезоне Лиги чемпионов.

С чемпионским титулом пришлось расстаться

С 2014 по 2025 год ФК Карабах лишь один раз не выиграл чемпионат страны, однако в нынешнем сезоне команда Гурбана Гурбанова проиграла чемпионскую гонку Сабаху. До 15-го тура ничто не предвещало сенсации – действующий чемпион традиционно возглавлял турнирную таблицу, опережая будущего победителя на два очка. Но 18 декабря Сабах обыграл Карабах на своем поле (2:1) и захватил лидерство.

После этой игры «Совы» не потерпели ни одного поражения и досрочно завоевали золотые медали. А «Скакуны», наоборот, слишком части теряли очки в поединках с середняками и аутсайдерами. По сравнению с прошлым сезоном средняя результативность футболистов Карабаха снизилась на 0.29 гола за игру, а среднее количество пропущенных мячей увеличилось – 0.77 vs 0.53.

За два тура до окончания первенства 12-кратный чемпион Азербайджана уверенно занимает вторую позицию. Независимо от итогового места, Карабах гарантированно выступит в квалификации Лиги конференций.

Очередной провал в Кубке Азербайджана

В Кубке страны 2025/26 Карабах сошел с дистанции на стадии полуфинала, проиграв Сабаху по сумме двух матчей со счетом 3:4. Последний раз команда Гурбана Гурбанова завоевывала трофей в 2024 году.

Успехи в Лиге чемпионов

Неудачи в национальных турнирах компенсировались яркими выступлениями в Лиге чемпионов. Игра Карабаха на основном этапе соревнования получала такие же позитивные оценки, как и 1xBet.

В активе «Скакунов» победы над Бенфикой (3:2), Копенгагеном (2:0) и Айнтрахтом (3:2), а также боевая ничья с Челси (2:2) – победителем Клубного чемпионата мира 2025. 10 набранных очков позволили команде Гурбана Гурбанова выйти в раунд стыковых матчей с 22-го места, оставив позади такие известные клубы, как Марсель, ПСВ, Наполи, Аякс и Вильярреал.

Планы на будущее

На следующий сезон руководство клуба ставит перед игроками только амбициозные задачи: вернуть чемпионство, выиграть Кубок Азербайджана и максимально далеко продвинуться на евроарене.

В летнее межсезонье команду наверняка ожидают серьезные кадровые изменения. Вингер Алексей Кащук может присоединиться к одному из клубов MLS, Саудовской Аравии, Польши или Израиля. При этом в Карабахе исключают переход украинца в Сабах.

Правый защитник Дани Болт проводит свои последние дни в Баку. Клуб намерен расстаться с этим бразильцем по окончании сезона 2025/26.

Не планируется продление контракта с голкипером Матеушем Кохальским. Поляк хочет продолжить карьеру в Англии и иметь постоянную игровую практику в еврокубках. Резервный вратарь Фабиан Бунтич может уехать в Чехию или Португалию, хотя контракт хорвата действует до следующего лета.

Леандро Андраде проинформировал клуб о желании уйти и перезапустить карьеру в другом чемпионате. Его контракт с Карабахом истекает летом 2027 года, но желающие подписать вингера наверняка найдутся уже сейчас.

Также в трансферных новостях фигурируют Эльвин Джафаргулиев, Матеус Силва и Камило Дуран. Капитан Бадави Гусейнов опроверг слухи о завершении карьеры. Относительно Торала Байрамова конкретики пока нет – левый защитник может как подписать новый контракт, так и стать игроком другого клуба.

Многие футболисты Карабаха проявили себя в Лиге чемпионов, чем вызвали к себе повышенный интерес. В ближайшее межсезонье неизбежны как трансферы действующих игроков команды, так и подписания новичков.