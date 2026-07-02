Аргентина – Кабо-Верде: этот матч может стать легендарным

Дата публикации: 02-07-2026 22:30

1/16 финала футбольного турнира №1 дарит абсолютно уникальную вывеску: действующий чемпион против дебютанта соревнований такого уровня. Матч Аргентины и Кабо-Верде – противостояние Давида и Голиафа в чистом виде. С чем команды подходят к игре – в обзоре 1xBet.

Аргентина идет по чемпионскому графику

Команда подтвердила статус фаворита, уверенно выиграв группу J. Действующие чемпионы мира набрали 9 очков из 9 возможных, забив 8 мячей и пропустив лишь раз. «Альбиселесте» легко разобрались с Австрией и Алжиром, а в третьем туре обыграли Иорданию. Причем в последней игре Скалони дал отдохнуть Месси, выпустив его лишь на замену, но это не помешало аргентинцам победить с огромным запасом прочности.

На что обратить внимание? В первую очередь – на форму 39-летнего Месси. Капитан возглавляет гонку бомбардиров с 6 голами. Аргентина активно использует мелкий пас, что позволяет ей экономить силы с мячом в ногах и взрываться во время тщательно подготовленных атак.

Кабо-Верде стал топ-сенсацией турнира

Сборная Кабо-Верде – главная сказка этого чемпионата. Впервые попав на турнир такого уровня, «Синие акулы» вышли в плей-офф со второго места из сложнейшей группы H. Команда ни разу не проиграла, сумев свести вничью три матча: 0:0 со Испанией, 2:2 с Уругваем и 0:0 с Саудовской Аравией. В результате Кабо-Верде стала самой маленькой по населению страной в истории плей-офф.

На что обратить внимание? Прежде всего – на железную дисциплину и оборону. Потрясающую форму набрал 40-летний вратарь Возинья, который уже пообещал сделать все, чтобы остановить Месси. В центре поля ключевую роль играет дуэт Дероя Дуарте и Кевина Ленини, а в атаке стоит опасаться быстрых прорывов Элиу Варелы. Команда умеет терпеть и если в этой игре случится сенсация, то она войдет в историю на века.

Ключевые моменты

Прежде всего – противостояние Месси и всей защиты соперников во главе с голкипером Возиньей. 39-летний Лео в потрясающей форме, но 40-летний голкипер «Синих акул» играет максимально надежно и попал во многие символические сборные по итогам группового этапа. Его кураж – главный шанс номинальных гостей. Другой фактор – сможет ли Аргентина забить быстрый гол. У чемпионов достаточно возрастной состав, а потому со временем им может становиться лишь тяжелее.

Но есть и фактор трибун стадиона – игра пройдет в Майами, где Месси просто обожают. Стадион будет тотально окрашен в бело-голубые цвета, гарантируя чемпионам практически домашнюю атмосферу. Сможет ли под таким давлением не потухнуть команда-дебютант – вопрос, ответ на который не знает никто.

Вероятности победить

Безусловно, Аргентина – безоговорочный фаворит. Букмекерская компания 1xBet дает такие коэффициенты на этот матч: победа Аргентины – 1.198, ничья – 7.55, победа Кабо-Верде – 20.

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