Модрич жёстко раскритиковал VAR после вылета Хорватии с ЧМ-2026

Дата публикации: 03-07-2026 10:56

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич резко высказался о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) после поражения от Португалии в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. По мнению опытного полузащитника, несколько ключевых решений были приняты не в пользу его команды и оказали серьёзное влияние на исход встречи.

Хорваты уступили со счётом 1:2, а одним из самых обсуждаемых эпизодов матча стала отмена гола Йошко Гвардиола в компенсированное время. После просмотра VAR арбитр Эспен Эскос зафиксировал положение вне игры у Марио Пашалича, к которому мяч попал после предполагаемого касания нападающего Игоря Матановича.

Модрич поставил под сомнение правильность этого решения.

«Судья сказал, что Матанович коснулся мяча, но мы смотрели повтор — нигде не видно, что он его трогал. Если он не касается мяча, значит, это не офсайд.

Да, мы заслуживали намного большего. Некоторые вещи были не в нашу пользу. Этот пенальти… Если бы ситуация была обратной, VAR бы никогда не вмешался. Я ещё в начале говорил, когда VAR только ввели, что он мне не нравится. Со временем он стал полезен в некоторых моментах, но его используют неправильно или выборочно, иногда учитывая статус команды.

VAR должен вмешиваться только при очевидной ошибке. Если ситуация спорная, в неё нельзя лезть. Это не пенальти. Оба боролись, толкались, никто никого специально не тянул — они просто держали друг друга, и оба падали. В такой игре нельзя назначать такой пенальти.

Поэтому я и говорю: VAR должен работать только при явной ошибке. Если момент можно трактовать по-разному — не нужно вмешиваться. Это меня раздражает и всегда идёт не в нашу пользу. Но что есть, то есть, идём дальше. Мы не будем оправдываться, но такие вещи влияют на судьбы матчей и эмоции игроков. Здесь много молодых футболистов, и такие эпизоды их ломают. Очень обидно.

Больше не хочу об этом говорить. Мы можем гордиться нашей игрой, особенно вторым таймом. Это та Хорватия, которую все знают и уважают», — приводит слова Модрича Jutarnji List.

Во втором тайме после вмешательства VAR судья назначил пенальти в ворота сборной Хорватии, который уверенно реализовал Криштиану Роналду. Уже в компенсированное время Йошко Гвардиол отправил мяч в сетку и, казалось, спас команду от поражения, однако после видеопросмотра гол был отменён.

Позднее ФИФА выступила с официальным разъяснением, заявив, что технология Connected Ball Technology, встроенная в официальный мяч турнира, зафиксировала касание Игоря Матановича, благодаря чему арбитры смогли определить положение вне игры у Пашалича и признали отмену гола соответствующей правилам. Несмотря на это, слова Модрича вновь разожгли дискуссию о роли VAR и степени его вмешательства в ключевые эпизоды матчей.