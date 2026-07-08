Франция – Марокко: кто станет первым полуфиналистом турнира?

Дата публикации: 08-07-2026 23:00

Стадия 1/4 финала начнется матчем Франция – Марокко, который пройдет на Boston Stadium. Глобальный бренд 1xBet представляет ключевую информацию о предстоящем поединке.

Французы – фавориты №1

Сборная Франции – одна из трех команд, которые выиграли все матчи группового этапа. Причем в отличие от мексиканцев и аргентинцев, все победы Les Bleus зафиксированы с тоталом больше 2,5 голов. В том же ключе закончился матч действующих вице-чемпионов мира со сборной Швеции в первом раунде плей-офф (3:0).

В поединке 1/8 финала против сборной Парагвая подопечным Дидье Дешама впервые пришлось столкнуться с грамотно построенной защитой соперника. «Красно-белые» выстроили настолько эшелонированную оборону, что до перерыва французы не смогли нанести ни одного удара в створ чужих ворот.

Южноамериканцы использовали ту же тактику, что и в поединке со сборной Германии, рассчитывая перевести игру в овертайм, а если понадобится, то и в серию пенальти. Однако на 65-й минуте Guarani сбили в штрафной площадке Дезире Дуэ. Сначала узбекский рефери Ильгиз Танташев не заметил нарушения, но после просмотра эпизода с помощью системы VAR назначил пенальти. К 11-метровой отметке подошел Килиан Мбаппе и забил свой седьмой гол на чемпионате, догнав Лионеля Месси в бомбардирской гонке.

Стабильно высокие результаты и глубина ростера позволяют считать сборную Франции главным претендентом на золотые медали.

Марокко неожиданно крупно победило Канаду

В первом тайме матча 1/8 финала сборная Марокко действовала крайне неуверенно и, несмотря на предматчевый статус фаворита, играла вторым номером. Защитники североафриканцев часто допускали ошибки, которые умело исправлял Яссин Буну.

После перерыва все наконец-то стало на свои места. На 50-й минуте Ашраф Хакими, выполняя штрафной удар, отдал хитрый пас Аззедину Унахи. Мяч после его удара пролетел через частокол ног и влетел в ворота канадцев. На 82-й минуте все тот же Унахи оформил дубль после ассиста Браима Диаса. «Кленовые листья» пытались спасти игру, но в конце компенсированного времени пропустили результативную контратаку и Суфиан Рахими довел счет до разгромного (3:0).

Очная дуэль 4-летней давности

В Катаре эти сборные встречались в полуфинале, который закончился в пользу французов (2:0). Тогда судьбу противостояния и выхода в финал решили голы Тео Эрнандеса и Рандаля Коло Муани. Немало футболистов из нынешних составов принимали участие в том матче.

Кто фаворит?

Коэффициенты 1xBet на основные исходы выглядят так: победа Франции – 1.58,

ничья – 4.07,

победа Марокко – 6.61.

Вероятность прохода французов и марокканцев в полуфинал составляет 80% и 20% соответственно.

В котировках экспертов заметна некоторая недооценка «Атласских львов», которые, будучи андердогами, сыграли на равных со сборными Бразилии и Нидерландов.

Текущий мировой футбольный форум богат сенсационными результатами. Проанализируйте шансы соперничающих сторон и сделайте успешную ставку на матч 1/4 финала Франция – Марокко!