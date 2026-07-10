Норвегия - Англия: Эрлинг Холанд против Гарри Кейна в битве за полуфинал

Дата публикации: 10-07-2026 12:30

Главные интриги предстоящего поединка и самые привлекательные маркеты для ставок в предматчевом анализе 1xBet.

Норвегия переписала историю

«Викинги» превзошли все ожидания, отправив домой сборную Бразилии во главе с Карло Анчелотти и впервые в своей истории сыграют в четвертьфинале футбольного турнира №1. Одним из главных архитекторов норвежского чуда стал Эрлинг Холанд, который забил 7 голов в 5 матчах и входит в тройку лучших бомбардиров турнира в Америке. Более того: нападающий Манчестер Сити забивал во всех играх, в которых он выходил на поле. Коэффициент на то, что он продлит свою голевую серию - 2.37.

Команда Столе Сольбаккена играет по схеме 4-3-3 с акцентом на быстрые переходы из обороны в атаку. Она предпочитает действовать вторым номером и сильна интенсивным прессингом. Эрлинг Холанд эффективно использует свободное пространство за спинами защитников, а Мартин Эдегор в любой момент готов вознаградить забегания своего нападающего точной разрезной передачей. При этом норвежцы умеют атаковать вторым темпом и доказали это в матче с Бразилией (2:1).

«Викинги» забивают в 7 матчах подряд и коэффициент на то, что они продлят свою голевую серию составляет 1.45. При этом во всех поединках World Championship с их участием было забито 3 и более голов. Учитывая закономерности статистики и проблемы англичан с флангами обороны, ставка на тотал больше 2,5 с котировкой 1.94 выглядит особенно привлекательно.

Непредсказуемость Англии

Родоначальники футбола выиграли свою в группу, а в плей-офф со скрипом прошли ДР Конго (2:1) и впервые в истории турниров такого уровня обыграли Мексику (3:2) на стадионе “Ацтека”. Интересно, что «Трехцветные» не пропустили ни одного гола в первых четырех матчах турнира, но англичане сумели забить им трижды.

Голевое чутье Гарри Кейна и Джуда Беллингема - главное оружие «Трех львов». Нападающий Баварии забил 6 голов в 5 матчах и находится среди главных претендентов на «Золотую бутсу». Коэффициент на то, что Гарри Кейна сможет забить в ворота Норвегии - 1.85.

Главная проблема англичан - фланги обороны. Томас Тухель поверил в Риса Джеймса, но капитан Челси получил травму. Из-за этого немецкий тренер вынужден постоянно экспериментировать, закрывая проблемную позицию центрбеком Джареллом Кванса или левым защитника Джедом Спенсом. Но футболист Байера получил красную карточку в матче с Мексикой и не сможет помочь англичанам в ближайшей игре.

У Англии только 2 клиншита в 5 матчах и теперь им предстоит сдержать одного из лучших центрфорвардов Европы. Атакующий потенциал «Трех львов» не вызывает сомнений, но исход поединка во многом будет зависеть от того, удастся ли Томасу Тухелю нейтрализовать Эрлинга Холанда.

Кто победит?

В последний раз Норвегия обыгрывала Англию более 30 лет назад и произошло в рамках квалификации на World Championship в США. Предстоящий поединок состоится в Майами-Гарденс и возможно новая американская история снова окажется для «Викингов» счастливой.

Основные коэффициент выглядят так:

победа Норвегии - 4.085,

ничья - 3.755,

победа Англии - 1.982.

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