Англия – Аргентина: кто сыграет в финале?

Дата публикации: 14-07-2026 10:30

Международный бренд 1xBet делится полезной информацией о втором полуфинале футбольного турнира №1.

На что поставить?

Во встрече серебряных призеров Евро 2024 и чемпионов мира 2022 нет фаворита, что подтверждается основными коэффициентами на П1ХП2:

- Победа Англии – 2.70;

- Ничья – 3.08;

- Победа Аргентины – 3.12.

Однако небольшая разница в котировках указывает на условное преимущество европейцев.

Англии не хватает стабильности

«Три льва» не слишком ровно выступили в группе I, хотя и заняли первое место. После захватывающей победы над сборной Хорватии (4:2) последовали ничья 0:0 со сборной Ганы и выигрыш на классе у сборной Панамы (2:0).

А вот на стадии плей-офф сборная Англии изрядно потрепала нервы своим болельщикам. В поединках со сборными ДР Конго и Норвегии британцам пришлось отыгрываться. Победный матч со сборной Мексики на Azteca Stadium был не менее сложным: играть пришлось на высокогорье, против родоначальников футбола болел переполненный стадион, а на 54-й минуты Англия осталась в меньшинстве.

Ростер англичан состоит преимущественно из футболистов, выступающих в АПЛ – сильнейшей клубной лиге мира. Но разницу на поле делают немногочисленные легионеры. Все командные голы забиты представителями других топовых чемпионатов: Маркусом Рашфордом (1), Джудом Беллингемом и Гарри Кейном (по 6).

С 2018 года сборная Англии второй раз примет участие в полуфинальном раунде. Восемь лет назад команду Гарета Саутгейта остановили хорваты в дополнительное время. Нынешнего тренера Томаса Тухеля устраивает результат, который достигли его подопечные, но не качество футбола. И все же немецкий коуч верит в первый выход в финал за шесть последних десятилетий.

Футбольные спектакли от 3-кратных чемпионов мира

Сборная Аргентина легко выиграла группу J и вошла в число трех команд, которые заняли первое место с девятью очками. В плей-офф подопечные Лионеля Скалони запомнились голливудскими триллерами - La Albiceleste трижды рисковали вылететь с турнира, но каждый раз демонстрировали невероятную волю к победе. Лидер команды Лионель Месси обрел очередное второе дыхание и с восемью голами делит с Килианом Мбаппе первое место в споре бомбардиров. Также важную роль в победах команды сыграли Хулиан Альварес, Энцо Фернандес, Лаутаро Мартинес, Алексис Макаллистер и другие южноамериканские звезды.

Чего ожидать от матча?

15 июля на поле Atlanta Stadium выйдут Лионель Месси, Гарри Кейн и Джуд Беллингем, которые наколотили 20 голов на троих. Поэтому ставки на обе забьют (да) с коэффициентом 1.94 и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2.35 не кажутся рискованными. Тем более, что в плей-офф команды Лионеля Скалони и Томаса Тухеля регулярно допускали ошибки в обороне, которые умело исправляли рыцари атаки.

История личных встреч

Англичане и аргентинцы не играли между собой на официальном уровне почти четверть века. Чем запомнились предыдущие очные дуэли этих команд на глобальных чемпионатах:

1.Гол «рукой Бога» и самый красивый гол в истории футбола, оба в исполнении Диего Марадоны в 1986 году.

2.Стычка Бекхэма и Симеоне в 1998 году. Тогда лежащий на поле англичанин едва коснулся ногой аргентинца, а тот упал на газон как после удара боксера-тяжеловеса. В итоге арбитр удалил Дэвида, которого фанаты сделали крайним за проигрыш южноамериканцам в серии пенальти.

3.Единственный гол Бэкса с пенальти в 2002 году, который закрыл звездным аргентинцам выход из группы. Тогда La Albiceleste считались одними из главных претендентов на трофей.

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