Испания против Аргентины: кто окажется сильнее всех на главном турнире года?

Дата публикации: 17-07-2026 10:00

19 июля на стадионе «Нью-Йорк/Нью-Джерси» (знаменитый «Метлайф») состоится событие, которое войдет в историю мирового футбола. В финальном матче главного турнира года сойдутся две сильнейшие сборные планеты – Испания и Аргентина. Впервые в истории в решающем матче мундиаля сразятся действующий чемпион Европы и действующий обладатель Кубка Америки. Все, что знать о матче – в превью 1xBet.

Тотальный контроль и вспышки в атаке: как Испания дошла до финала

Сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте демонстрирует эстетичный, сбалансированный и тактически зрелый футбол. Главный ключ к успеху этой команды – идеальный баланс между железобетонным системным контролем и свободой креатива от атакующих игроков.

Сердцем команды остается Родри. Его способность управлять темпом игры, страховать защитников и выходить из-под любого прессинга делает Испанию практически неуязвимой в центре поля. Но если Родри – это фундамент, то Ламин Ямаль и Дани Ольмо – ее главное оружие. Дерзость 19-летнего Ямаля, его непредсказуемый дриблинг и умение обострять игру из статичного положения стали неразрешимой задачей для всех соперников по плей-офф. А Ольмо творит в центре, моментально наказывая за малейшую потерю концентрации.

Не только Месси: Кто тащит Аргентину к защите титула

Разумеется, внимание всего мира приковано к 39-летнему Лионелю Месси, который своими голами и ассистами вновь доказал, что является одним из лучших игроков в истории футбола. Однако сводить успехи «Альбиселесте» к культу Лео было бы огромной ошибкой. Нынешняя Аргентина – это невероятно сыгранный, по спортивному злой и тактически гибкий коллектив Лионеля Скалони, где каждый четко знает свою роль.

Главным мотором команды стал Энцо Фернандес, выполняющий гигантский объем черновой работы и связывающий оборону с атакой. Рядом с ним бьется Алексис Макаллистер, чьи своевременные рывки в штрафную площадь регулярно ставят соперников в тупик. В атаке Альварес и Мартинес работают в прессинге за себя и за Месси. А психологическая устойчивость в критические моменты плей-офф уже не раз спасала Аргентину от катастрофы

Долгожданное свидание

Футбольные фанаты долго ждали Финалиссиму – традиционный суперматч между победителями Евро и Копа Америка. Однако запланированную на март 2026 года игру в Катаре пришлось отменить из-за нефутбольных причин. Но судьба вернула долг. То, что не удалось организовать в формате выставочного кубка, произошло естественным путем на главном турнире четырехлетия.

Битва за вечность

Этот матч имеет колоссальное историческое значение. Для Аргентины и Лионеля Месси это возможность окончательно закрепить за этим поколением статус легенд, защитив титул чемпионов и повторив достижения Италии и Бразилии - пока единственных команд в истории футбола, кому удавалось выиграть титул дважды подряд. Для Испании это шанс провозгласить начало новой золотой эры, вернув звание лучших спустя 16 лет после триумфа в ЮАР.

Кто победит?

Коэффициенты на матч таковы:

победа Испании – 2.386,

ничья – 3.095,

победа Аргентины – 3.655.

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