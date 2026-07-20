Топ-5 самых невероятных камбэков в еврокубках сезона 2025/26

Дата публикации: 20-07-2026 00:30

1xBet собрал пять главных волевых побед этого евросезона, которые заставили фанатов сойти с ума от восторга.

Ноттингем Форест – Мидтьюлланн (Лига Европы)

Первый матч: 0:1. Ответный матч: 2:1 (3:0 по пен.)

После минимального поражения дома от датского клуба многие скептики предрекали «Лесникам» вылет. Команда боролась за выживание в АПЛ и пожертвовать еврокубковым турниром казалось логичным. Но англичане забили два гола на выезде. Соперник отыграл один мяч и довел игру до серии пенальти. И тут произошло чудо – Штефан Ортега ни разу не пропустил. Футболисты Мидтьюлланна били так плохо, что ему даже не пришлось делать сэйвы.

Брага – Ференцварош (Лига Европы)

Первый матч: 0:2. Ответный матч: 4:0

Венгерский клуб приехал в Португалию, имея за спиной комфортные 2:0 в первой игре ⅛ финала. Но уже к 15-й минуте счет по сумме двух игр был равный: с первых минут хозяева включили сумасшедший прессинг и оборона Ференцвароша начала трещать по швам. К перерыву Брага вышла вперед, а во втором тайме венгры окончательно поникли, пропустив четвертый гол. Так Брага напомнила всем, почему их стадион, вырубленный в скале, считается одной из самых неприступных крепостей Европы.

Страсбур – Майнц (Лига конференций)

Первый матч: 0:2. Ответный матч: 4:0

Французско-германское противостояние в четвертьфинале обещало быть упорным, но после первой игры в Майнце шансы Страсбура оценивались как призрачные. Молодая команда, оставшаяся по ходу сезона без тренера, когда Лиама Росиньора забрали в Челси – чудес ждать не приходилось. Но то, что произошло на стадионе Стад де ла Мено, войдет в учебники истории клуба. Французский коллектив выдал свой лучший матч за десятилетие. Он не просто отыгрался, он деклассировал Майнц.

Аталанта – Боруссия Дортмунд (Лига чемпионов)

Первый матч: 0:2. Ответный матч: 4:1

Дортмундская Боруссия привыкла сама устраивать камбэки, но в Бергамо немцы почувствовали себя жертвой. После домашних 2:0 «Шмели» приехали в Италию застегнуть игру на все пуговицы. Но Раффаэле Палладино настроил команду на постоянные атаки и к исходу часа игры было забито 3 гола. Затем Адейеми отыграл один, команда из Бергамо пошла вперед снова и на последних минутах защитник немцев Бенсебаини сфолил на Крстовиче. Самарджич реализовал пенальти и сразу после этого судья дал свисток об окончании матча.

Спортинг – Буде-Глимт (Лига чемпионов)

Первый матч: 0:3. Ответный матч: 5:0 (д.в.)

На первом месте в обзоре от 1xBet – настоящий триллер в Лиссабоне. После сокрушительного поражения на выезде со счетом 0:3 Спортингу не давали ни единого шанса. Отыграть такой гандикап в Лиге чемпионов – задача почти невозможная. Но португальцы сотворили чудо. К середине второго тайма счет уже был 3:0, и игра перешла в овертайм. Пока норвежцы пытались прийти в себя от шока, Спортинг забил еще дважды. Счет по ударам во второй игре – 36:7 в пользу хозяев!

Впереди финалы в еврокубках и, возможно, в них также произойдут фантастические камбэки, которые войдут в историю.