Громкий проигрыш Милана в финале Лиги чемпионов 2004-05

Дата публикации: 23-07-2026 08:30

В истории мирового спорта есть немало ситуаций, ставших настоящими легендами. Одним из них является “стамбульское чудо” – матч между Ливерпулем и Миланом в финале Лиги чемпионов 2004-05. После первого тайма англичане проигрывали со счетом 3:0, однако сумели не просто отыграться, но и завоевать “ушастый” кубок. На подобные сенсационные исходы делай актуальные ставки на спорт 1xBet.

Перед началом розыгрыша никто не мог поверить в такой результат Милана. Итальянцы стартовали с группы F, где им достались такие оппоненты:

- украинский Шахтер Донецк;

- испанская Барселона;

- шотландский Селтик.

Почти никто не сомневался, что проходные места между собой разыграют испанский и итальянский клубы. На выход в плей-офф украинцев или шотландцев мало кто рассчитывал, ведь их уровень был куда слабее. Букмекерская контора ставки на UFC предлагает каждому, кто только присматривается к футболу и хочет выбрать дисциплину для тренировок.

Милан выиграл четыре матча, но уступил Барселоне со счетом 2:1 и допустил безголевую ничью с Селтиком. Но “россонери” набрали 13 очков, поэтому с первого места отправились в плей-офф. А для болельщиков настоящим подарком стало хорошее командное взаимодействие и качественная техника игроков. В 1xBet актуальные ставки на спорт можно делать и на индивидуальные достижения.

Как прошли матчи в плей-офф

Первым соперником итальянцев в основной части ЛЧ стал английский Манчестер Юнайтед. Звездой того двухматчевого противостояния стал Эрнан Креспо, который в каждой встрече забил по мячу. Так с суммарным счетом 2:0 “россонери” отправились в четвертьфинал. Там они с крупным счетом 5:0 разгромили ещё один итальянский клуб – Интер, причем во второй встрече ему было назначено техническое поражение. Даже в таких случаях каждый болельщик может сделать ставку на футбол.

Именно после победы над грозным Интером миланцев начали воспринимать как одного из главных претендентов на “ушастый” трофей. Однако в полуфинале им довелось нелегко – нидерландский ПСВ отчаянно сопротивлялся. Хоть первая встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу Милана, “красно-белые” отыгрались со счетом 3:0 во втором матче. Все же Массимо Амброзини забил решающий гол на 90+1-й минуте и тем самым вывел свою команду в финал. Ставки на UFC в букмекерской конторе даются с отличными котировками, поэтому ты всегда сможешь расширить варианты для выгоды.

Финальная встреча вошла в историю под названием “стамбульское чудо”. Уже на 1-й минуте Паоло Мальдини открыл счет, а Эрнан Креспо до конца первого тайма оформил дубль. Казалось, что судьба Ливерпуля решена, однако ему удалось невероятное – забить три гола за шесть минут. Встреча перешла в серию пенальти, где Милан уступил кубок. Сделай ставку на футбол, если считаешь, что в будущих розыгрышах ЛЧ тоже будут такие памятные события.