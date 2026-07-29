Кому достанется Золотой мяч?

Дата публикации: 29-07-2026 12:00

Глобальный беттинговый бренд 1xBet представляет пятерку претендентов на звание лучшего футболиста сезона 2025/26.

Все, что нужно знать о главной индивидуальной футбольной награде?

В этом году у Золотого мяча круглая дата – 70 лет. В далеком 1956 году первым обладателем трофея стал англичанин Стэнли Мэтьюз. Символично, что местом проведения очередной церемонии награждения выбран Лондон, а церемония награждения состоится 26 октября.

В голосовании принимают участие 100 журналистов - по одному от каждой страны, входящей в топ-100 последнего рейтинга FIFA. Международное жюри рассматривает достижения футболистов не за календарный год, как раньше, а за минувший сезон – в период с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года. Специалисты оценивают игроков по трем критериям:

- Индивидуальные выступления;

- Успехи команды;

- Соблюдение принципов честной игры.

В этом году определить лучшего футболиста планеты будет сложнее, чем обычно, поскольку необходимо учесть не только результаты топ-лиг и Лиги чемпионов УЕФА, но и недавно завершившегося чемпионата мира.

Традиционно журнал France Football составил short list из 30 номинантов, а эксперты 1xBet оценили шансы каждого из них.

Ламин Ямаль – коэффициент 3.00

В прошедшем сезоне Ламин отлично проявил себя на клубном уровне, завоевав золотую медаль чемпионата Испании и став лучшим игроком Ла Лиги. В национальном первенстве забивший 16 голов Ямаль не смог конкурировать с Килианом Мбаппе (25 голов) в споре бомбардиров, но не имел равных по количеству результативных передач (12).

На чемпионате мира в Северной Америке вингер Барселоны отметился всего одним голом и не отдал ни одного голевого паса своим партнерам. Да, Ламин постоянно создавал напряжение на правом фланге, отвлекая на себя соперника, но его эффективность была не слишком высокой. Долгое время этот 19-летний юноша претендовал на титул лучшего молодого игрока Кубка мира, но в итоге уступил Пау Кубарси. Неубедительная игра чемпиона мира и Европы на мундиале 2026 может помешать ему стать лучшим футболистом года.

Гарри Кейн – коэффициент 3.00

Кейн провел лучший сезон в своей клубной карьере, наколотив 36 голов в Бундеслиге, 14 – в Лиге чемпионов, 10 – в кубке и 1 – в Суперкубке Германии. С Баварией Гарри выиграл все: чемпионат, кубок, суперкубок, стал лучшим бомбардиром Бундеслиги и обладателем Золотой бутсы УЕФА. В Лиге чемпионов баварцы провели захватывающую 2-матчевую полуфинальную дуэль с Пари Сен-Жермен, но не прошли в финал. На Чемпионате мира 2026 грозный английский центрфорвард забил 6 мячей с одним ассистом и завоевал бронзовую медаль. Кейн провел более ровный сезон, чем Ямаль и несмотря на равные коэффициенты, имеет больше оснований на завоевание Золотого мяча.

Родри – коэффициент 4.50

В сезоне 2025/26 Родри не показал ничего выдающегося в Манчестер Сити, но был признан лучшим игроком чемпионата мира. Свежие впечатления лучше запоминаются, поэтому испанец точно будет в топе претендентов.

Лионель Месси – коэффициент 4.50

Лионель Месси прекрасно отыграл в семи матчах чемпионата мира – забивал, ассистировал, переписал и установил немало персональных рекордов. Перед финальной игрой капитан аргентинцев с коэффициентом 1.21 считался фактически безоговорочным фаворитом на Золотой мяч Мундиаля, но в решающем поединке 39-летний ветеран и вся команда Лионеля Скалони сыграли не лучшим образом. В итоге легендарный футболист довольствовался серебряной медалью и может не получить девятый Ballon d’Or в своей блестящей карьере.

Килиан Мбаппе – коэффициент 5.00

До полуфинала чемпионата мира против сборной Испании у Килиана Мбаппе была прямая дорога к первому Ballon d’Or. Les Bleus штамповали одну победу за другой и считались основными претендентами на чемпионский титул. Однако лучший бомбардир Ла Лиги 2025/26 и Мундиаля споткнулся о Furia Roja, а затем проиграл «Трем львам» в бронзовом финале.

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