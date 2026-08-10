Пари Сен-Жермен – Астон Вилла: у кого больше шансов выиграть Суперкубок УЕФА?

Дата публикации: 10-08-2026 22:00

В матче за Суперкубок УЕФА встретятся французский Пари Сен-Жермен, действующий обладатель кубка Лиги чемпионов и английская Астон Вилла – победитель последнего розыгрыша Лиги Европы. 1xBet рассказывает, у кого из них больше шансов выиграть престижный трофей.

Ключевые преимущества Пари Сен-Жермен

В прошлом сезоне «Красно-синие» стали второй командой в XXI веке, которая выиграла Лигу чемпионов два раза подряд. После не очень убедительного выступления на общем этапе турнира парижане набрали потрясающую форму и прошли Монако, Челси, Ливерпуль и Баварию. В финале команда встретилась с еще одним сильным соперником – лондонским Арсеналом, который до этого за 14 матчей в турнире пропустил всего 6 голов. Пари Сен-Жермен проигрывал на протяжении почти 60 минут, но сумел сравнять счет в основное время и показал лучшую реализацию в серии пенальти.

Главный фактор, который помог команде защитить чемпионский титул – высококлассные игроки во всех линиях. Маркиньос и Виллиан Пачо отвечали за надежность в обороне, Ашраф Хакими и Нуну Мендеш обеспечивали скорость на флангах, а Витинья и Жоау Невеш создавали необходимый контроль мяча в центре поля. Отдельных комплиментов заслуживает атакующее трио – Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле и Дезире Дуэ. Каждый игрок имеет потрясающую технику и способен в одиночку создать гол.

Кроме звездного сбалансированного состава у парижской команды есть еще одно важное преимущество – менталитет победителя. «Красно-синие» отлично продемонстрировали это качество в прошлогоднем матче за Суперкубок УЕФА. Во встрече с Тоттенхэмом Пари Сен-Жермен проигрывал 0:2 до 85 минуты, но смог сравнять счет до конца основного времени, а затем был сильнее в серии пенальти.

Проблемы и достоинства Астон Виллы

The Villans не могут похвастаться таким звездным составом, как у Пари Сен-Жермен. К тому же летом команда продала двух ключевых хавбеков – Моргана Роджерса и Юри Тилеманса. Вместо ушедших игроков Астон Вилла купила Joаo Gomes и Johan Manzambi, но им потребуется время на адаптацию. Однако Астон Виллу рано списывать со счетов. Унаи Эмери славится на весь мир умением выигрывать международные трофеи. Победа над немецким Фрайбургом принесла испанскому тренеру уже пятую победу в финалах Лиги Европы – это абсолютный рекорд в истории турнира.

Эмери хорошо знаком с Пари Сен-Жермен – он тренировал парижан с 2016 по 2018 год и завоевал с ними 7 трофеев. С тех пор прошло немало времени, но тренерский талант испанца наверняка поможет ему хорошо подготовиться к битве с бывшей командой.

Кто фаворит

В 2025 году команды встречались в 1/4 финала Лиги чемпионов и обменялись победами. «Красно-синие» прошли в следующую стадию благодаря минимальному преимуществу по сумме двух матчей – 5:4.

Эксперты 1xBet считают, что в предстоящем противостоянии у Пари Сен-Жермен также больше шансов на успех. Коэффициент на победу парижан составляет 1.82. Котировка на выигрыш Астон Виллы – 4.62, а на ничью в основное время – 3.96.

В пользу команды Луиса Энрике говорит и статистика предыдущих матчей за Суперкубок УЕФА – победители Лиги чемпионов и предшествующего ему Кубка европейских чемпионов выиграли в 30 из 50 игр за трофей.