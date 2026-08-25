Решающие матчи квалификации Лиги чемпионов: кто пройдет в основной этап

Дата публикации: 25-08-2026 14:17

Глобальный беттинговый бренд 1xBet оценивает шансы команды в ответных матчах последнего раунда квалификации в главный клубный турнир мира.

Сабах – Хапоэль Беэр-Шева

В первом матче команда из Азербайджана вышла вперед уже на 6-й минуте. Однако после этого Хапоэль Беэр-Шева больше контролировал мяч, чаще бил по воротам и в итоге одержал волевую победу со счетом 2:1. Израильская команда получила небольшое преимущество в противостоянии, но в ответном поединке Сабах будет играть при многотысячной поддержке своих болельщиков.

1xBet предлагает такие коэффициенты на основные исходы во втором матче:

победа Сабаха – 1.86, ничья – 4.14, победа Хапоэль Беэр-Шева – 4.03

Буде-Глимт – НЕК

Норвежцы сделали уверенный шаг к выходу в основной этап Лиги чемпионов, одержав выездную победу в первом матче со счетом 3:1. Главным фактором успеха стала эффективная реализация моментов – лишь один из созданных голевых шансов Буде-Глимт не закончился взятием ворот. НЕК при солидном преимуществе по ударам сумел поразить ворота соперника лишь один раз и теперь в ответном матче команде нужно серьезно улучшить реализацию, чтобы зацепиться за шанс выйти победителем из противостояния. И да, гостям придется привыкать к особенностям искусственного газона.

Коэффициенты на основные исходы во втором матче:

победа Буде-Глимт – 1.58, ничья – 4.96, победа НЕК – 5.12

Лион – Фенербахче

Матч в Стамбуле получился равным. Фенербахче и Лион сделали по 12 ударов, по разу попали в штангу и забили по одному голу. У обеих команд сохраняются хорошие шансы на выход в основной этап, но подопечных Паулу Фонсеки считают фаворитами за счет преимущества домашнего поля в ответной игре.

Коэффициенты на основные исходы во втором матче:

победа Лиона – 2, ничья – 3.7, победа Фенербахче – 3.88

ЛАСК – Селтик

Команда из Австрии создала немало голевых моментов и даже дважды сумела забить, но в обоих случаях гол был отменен из-за офсайда. Шотландский гранд уступил по количеству ударов, однако продемонстрировал более высокий класс в завершении атак, забил три красивых гола и поедет в Австрию с солидным преимуществом.

Коэффициенты на основные исходы во втором матче:

победа ЛАСК – 2.06, ничья – 3.91, победа Селтика – 3.51.

АЕК – Левски

Первая игра завершилась с закономерным счетом 0:0. Лучший шанс греков для взятия ворот закончился попаданием в перекладину, а все 3 удара в створ от Левски успешно отразил голкипер АЕК Томас Стракоша. В ответном поединке командам нужно сыграть в более смелый футбол, чтобы выполнить задачу выхода в следующую стадию турнира.

Коэффициенты на основные исходы во втором матче:

победа АЕК – 1.6, ничья – 4.01, победа Левски – 6.58.

Викинг – Динамо Загреб

В первом поединке хорватский клуб выигрывал 2:0 к 10-й минуте, но еще до перерыва позволил сопернику сравнять счет, а попытки вырвать победу во второй половине встречи не принесли успеха. Теперь у Викинга есть небольшое преимущество перед домашней игрой.

Коэффициенты на основные исходы во втором матче:

победа Викинга – 2.44, ничья – 3.68, победа Динамо Загреб – 2.89.

Целе – Слован

Еще одно противостояние, в котором сохраняется высокая интрига. Слован выглядел сильнее в домашнем матче, но не смог конвертировать преимущество в победу и сыграл вничью 1:1. В Словении у команды Яя Туре не будет права на ошибку.

Коэффициенты на основные исходы во втором матче:

победа Целе – 2.48, ничья – 3.34, победа Слована – 3.09.

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