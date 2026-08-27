Кто выиграет Лигу чемпионов УЕФА 2026/27: оцениваем шансы фаворитов по долгосрочным ставкам

Дата публикации: 27-08-2026 12:00

Эксперты 1xBet рассказывают о перспективах основных претендентов на победу в главном клубном турнире Европы.

Пари Сен-Жермен – коэффициент 6.10

Парижане выиграли Лигу чемпионов двух последних сезонов и впервые считаются фаворитами №1 еще до старта турнира. Вероятность того, что Пари Сен-Жермен возьмет трофей в третий раз подряд, составляет примерно 17%.

В летнее межсезонье клуб усилился героем финала чемпионата мира 2026 Ферраном Торресом из Барселоны и опытным защитником Люкой Динем из Астон Виллы. В свою очередь атакующий полузащитник Ли Кан Ин и нападающий Гонсалу Рамуш перешли в мадридский Атлетико и Милан соответственно.

Вот уже несколько лет в распоряжении Луиса Энрике два полноценных состава. Одних футболистов можно использовать во внутреннем чемпионате, других – в матчах еврокубков. Стабильность и глубина ростера – главные козыри действующего победителя Лиги чемпионов.

Арсенал – коэффициент 7.10

Арсенал считался главным фаворитом минувшей Лиги чемпионов, завершив основной этап с максимальным количеством очков, и дошел до финала, где уступил Пари Сен-Жермен лишь в серии пенальти. Неудача в самом престижном клубном континентальном турнире частично компенсировалась долгожданной победой в чемпионате АПЛ. В новом сезоне перед подопечными Микеля Артеты стоят две амбициозные задачи – защитить титул в Англии и наконец-то покорить самую высокую европейскую футбольную вершину.

В текущее трансферное окно «Канониры» не отметились громкими приобретениями. Самый серьезный трансфер – Бруно Гимарайнс из Ньюкасл Юнайтед. Арсенал продал в турецкий Бешикташ Леандро Троссара, которого должен заменить грек Христос Дзолис, но сохранил всех ключевых игроков.

Бавария – коэффициент 7.10

Перед полуфинальной стадией Лиги чемпионов 2025/26 специалисты отнесли Баварию к главным фаворитам. На тот момент немецкий гранд смотрелся предпочтительнее остальных претендентов на трофей. Даже после поражения в зрелищном противостоянии в Париже (4:5) перед командой Венсана Компани не закрылось окно возможностей. Однако ответный матч в Мюнхене завершился вничью (1:1). У баварцев схожая ситуация с парижанами – низкая конкуренция во внутреннем чемпионате, которая позволяет полностью сфокусироваться на Лиге чемпионов.

В летнее межсезонье руководство клуба сфокусировалось на точечных усилениях, выложив по 50 миллионов евро за атакующего хава Исмаэля Сайбари из ПСВ и защитника Натаниэля Брауна из Айнтрахта. Из кадровых потерь можно отметить возвращение Николаса Джексона в Челси после годовой аренды и уход Леона Горетцки в статусе свободного агента.

Барселона – коэффициент 7.70

Барселона – базовый клуб сборной Испании, победителя чемпионата мира 2026. Летом команду покинул Ферран Торрес - автор решающего гола в финале мундиаля. В то же время в опорной зоне появился Родриго - бывший футболист Манчестер Сити, лучший игрок последнего Кубка мира и обладателем Золотого мяча 2024.

Два других перспективных новичка – Энтони Гордон из Ньюкасла и Карим Адейеми из Боруссии Дортмунд. Защитник Рональд Араухо уехал в аренду в Ливерпуль, а неувядающий Роберт Левандовский перебрался в США, где его опыт и мастерство пригодятся клубу Чикаго Файр.

В этом сезоне подопечным Ханси Флика предстоит защитить титул чемпиона Примеры. А в Лиге чемпионов команде, чей костяк составляют герои последнего чемпионата мира, вполне по силам как минимум дойти до финала.

Реал Мадрид – коэффициент 8.10

Реал знает, как брать Лигу чемпионов в статусе скрытого фаворита. Так было при Зинедине Зидане в 2018-ом и Карло Анчелотти в 2022 и 2024 годах. Нечто подобное происходит и сейчас – как минимум четыре команды котируются выше «Сливочных». В новом сезоне Флорентино Перес сделал ставку не на многообещающих тренеров типа Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа, а на опытного Жозе Моуринью. Это второй приход португальского специалиста в стан самого титулованного клуба в истории Лиги чемпионов.

В Мадриде под руководством The Special One попытаются создать новых Los Galacticos c помощью звездного десанта в лице Марка Кукурельи (Челси), Яна Диоманде (РБ Лейпциг), Дензела Дюмфриса (Интер), Бернарду Силвы (Манчестер Сити) и Ибраимы Конате (Ливерпуль).

Манчестер Сити – коэффициент 8.10

Непривычно видеть Манчестер Сити, замыкающим топ-6 претендентов на победу в Лиге чемпионов. На протяжении почти 10 последних лет именно «Горожане» были главными фаворитами турнира. При этом подопечные Хосепа Гвардиолы завоевали лишь один главный клубный трофей Европы.

Сейчас команда находится в состоянии перестройки: великого Пепа сменил Энцо Мареска, игроки 30+ (Родри, Бернарду Силва, Натан Аке, Джон Стоунз) разошлись по другим командам, а из важных приобретений можно отметить только полузащитника сборной Англии Эллиот Андерсон, выступавшего за Ноттингем Форест.

Игру обновленного Сити будут определять игроки, достигшие оптимального футбольного возраста: Эрлинг Холланд, Марк Гехи, Рубен Диаш, Фил Фоден, Омар Мармуш и Жереми Доку.

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