Самые обсуждаемые судейские решения на чемпионате мира 2026

Дата публикации: 03-09-2026 19:35

1xBet рассказывает о ключевых вердиктах арбитров на турнире в Америке.

Отменённый гол Ирана в матче с Египтом

В концовке заключительного матча группового этапа на табло сохранялся ничейный счет 1:1, который не устраивал «Персидских леопардов». Подопечные Amir Ghalenoei бросили все силы в атаку и перед финальным свистком смогли отправить мяч в сетку ворот Египта. Защитник Shoja Khalilzadeh удачно подобрал отскок и мощным ударом прошил голкипера соперника.

Однако судьи VAR усмотрели у автора гола крошечный офсайд и отменили взятие ворот. Вместо звания национального героя Khalilzadeh заработал желтую карточку за снятую футболку при праздновании гола, а Иран от выхода в плей-офф отделили считанные сантиметры.

Неназначенный пенальти в ворота Англии в поединке с Ганой

Африканская команда оказалась крепким орешком и отобрала очки у одного из фаворитов турнира на групповом этапе. При этом для «Трех львов» матч и вовсе мог завершиться поражением. На 79-й минуте нападающий Ганы Принс Аду ворвался в штрафную площадь соперника, но защитник сборной Англии Эзри Конса в отчаянном подкате помешал ему нанести решающий удар.

Повтор показал, что Конса точно не играл в мяч, но бригада арбитров оставила инцидент без внимания. После матча главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейрош иронично прокомментировал эпизод: «Видимо, судьи VAR отошли выпить кофе».

Удаление Бреля Эмболо в четвертьфинальной встрече с Аргентиной

Один из лидеров сборной Швейцарии подвел свою команду в поединке с «Альбиселесте». Уже имеющий желтую карточку Эмболо зачем-то принялся симулировать вдали от чужих ворот, за что получил второе предупреждение и был удален с поля.

Оставшись в меньшинстве, подопечные Мурата Якина удержали счет 1:1 до конца основного времени, но в экстра-таймах Аргентина дожала уставшего соперника и добыла победу 3:1. Вручение второй желтой карточки Эмболо выглядело обоснованным, но многие болельщики посчитали, что судья мог бы простить игроку нелепую выходку.

Арбитр раскусил хитрость Килиане Мбаппе и не назначил пенальти в ворота Сенегала

На 58 минуте встречи между «Львами Теранги» и «Трехцветными» лидер африканской команды Садио Мане пошел в рискованный подкат против Килиана Мбаппе. Арбитр матча Алиреза Фагани указал на угловой, однако затем прибегнул к помощи VAR. Повтор показал, что Мане не сыграл в мяч и контакт с Мбаппе был. Казалось, что подопечные Дидье Дешама получат право на пенальти, но судья вынес неожиданный вердикт: вместо углового он назначил удар от ворот. Фагани увидел, что Мбаппе намеренно искал контакт с ногой игрока сборной Сенегала.

Несмотря на неудавшуюся попытку заработать пенальти, Килиан сохранил самообладание и в итоге оформил дубль, а Франция победила со счетом 3:1.

Отмененный гол Египта в 1/8 финала с Аргентиной

Поединок между «Фараонами» и «Альбиселесте» завершился волевой победой команды Лионеля Месси со счетом 3:2, но и здесь не обошлось без судейского скандала.

Один из голов сборной Египта был отменен с помощью системы VAR, которая усмотрела нарушение правил в начале атаки. Главный арбитр Франсуа Летексье посчитал, что Марван Атейя фолил против Лисандро Мартинеса в момент отбора мяча. На повторе видно, что хавбек «Фараонов» наступил на ногу аргентинскому защитнику. Но позже судьи не усмотрели оснований для отмены гола Аргентины в похожем эпизоде.

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