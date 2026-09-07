Дата публикации: 07-09-2026 15:26

Международный беттинговый бренд 1xBet вспоминает карьерный путь испанского полузащитника и анализирует один из самых громких трансферов лета.

Нестандартный талант

Родриго Эрнандес Касканте родился в Мадриде, но свои первые футбольные шаги делал в небольшом городке Вильянуэва-де-ла-Каньяда. Уже тогда он выделялся не столько скоростью и яркими финтами, сколько футбольным интеллектом. По словам тренера Франа Алькоя, который работал с Родри, паренек постоянно интересовался у него различными тактическими аспектами и пытался глубже изучать игру, что редко встречается среди юных футболистов.

Как Родри заставил Америку полюбить футбол

Еще одной отличительной чертой испанца была пылкая страсть к любимому виду спорта даже по меркам Испании. В 2010 году Родри посчастливилось отправиться в детский лагерь Incarnation в американском штате Коннектикут. В эти дни на полях Южной Африки проходил чемпионат мира, и Родри никак не мог пропустить решающее сражение «Фурии рохи» со сборной Нидерландов. Проблема была в том, что лагерь находился в глухом лесу и почти не имел доступа к современным технологиям.

Искренняя увлеченность испанца произвела настолько сильное впечатление на руководителя смены Криса Гарретта-Уильямса, что он отправился в ближайший Walmart и приобрел огромный телевизор. После этого он подключил нужный кабельный канал и организовал для мальчишек совместный просмотр финального матча.

Триумф под руководством Гвардиолы

После нескольких успешных сезонов в Вильярреале и Атлетико Родри перебрался в Манчестер Сити, который заплатил за трансфер хавбека 70 миллионов евро. На «Этихаде» звезда испанца зажглась по-настоящему - он стал ключевым элементом команды Гвардиолы.

Функции Родри на поле не ограничивались лишь прессингом и отбором мяча. Испанец грамотно руководил темпом игры, раздавал филигранные передачи и вовремя подключался к атакам, забивая ключевые голы. Именно он стал автором победного мяча в финале Лиги чемпионов против Интера и помог «Горожанам» впервые в истории завоевать звание лучшей команды Европы.

За 7 лет в Манчестере Родри выиграл целую россыпь трофеев, включая четыре чемпионских титула АПЛ. Кроме того, он привел сборную Испании к победе на Евро-2024 и чемпионате мира 2026, а также стал обладателем «Золотого мяча» в 2024 году. Приз лучшему футболисту мира – редкое и выдающееся достижение для опорного полузащитника.

Срыв перехода в Реал

Долгое время главным претендентом на Родри считался «Королевский клуб». Мадридцы вели активные переговоры с руководством Манчестер Сити, однако стороны так и не смогли сойтись в цене. Кроме того, сам полузащитник колебался и не спешил принимать предложение Реала. По словам главного тренера «Бланкос» Жозе Моуринью, нерешительное поведение игрока заставило представителей Мадрида усомниться в необходимости трансфера. В этот момент свой ход совершила Барселона.

Сможет ли Родри стать новым Бускетсом?

За переход испанца ФК Барселона, официальный партнер 1xBet, заплатила около 70 миллионов евро с учетом бонусов. Для 30-летнего опорного хавбека сумма внушительная, однако Родри может стать тем недостающим звеном, которое сделает среднюю линию каталонцев сильнейшей на планете. На прошедшем мундиале сборная Испании уничтожила соперников благодаря великолепному треугольнику в центре поля, состоящего из Родри, Дани Ольмо и Фабиана Руиса. Двое из трех этих игроков теперь будут выступать в составе «Сине-гранатовых», а хавбека Пари Сен-Жермен Руиса сможет достойно заменить не менее мастеровитый Педри.

Единственные сомнения вызывает травматичность Родри. После разрыва крестообразной связки колена в 2024 году полузащитника преследуют проблемы со здоровьем: в прошлом сезоне он пропустил несколько месяцев из-за повреждения подколенного сухожилия, а в данный момент продолжает восстанавливаться после операции на спине.

Если Родри удастся избежать травм и набрать свою лучшую форму, соперники Барселоны рискуют просто не увидеть мяча в поединках с каталонцами. Для «Сине-гранатовых» Родри вполне может стать новым Серхио Бускетсом, которого он напоминает не только стилем игры, но и чемпионским менталитетом.

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