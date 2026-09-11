Топ-5 лучших азиатских голкиперов в истории

Дата публикации: 11-09-2026 13:48

Японец Дзион Судзуки уже несколько лет является одним из самых ярких вратарей Азии и в ближайшее время может присоединиться к Пари Сен-Жермен - двукратному победителю европейской Лиги чемпионов. Предвкушая громкий трансфер, 1xBet составил список из пяти лучших голкиперов в истории азиатского футбола.

Mohammad Al-Deayea (Саудовская Аравия)

Al-Deayea в составе Аль-Хиляля четыре раза становился чемпионом Саудовской Аравии, выиграл азиатскую Лигу чемпионов и Суперкубок Азии. Также Mohammad – победитель молодежного чемпионата мира U17 и участник четырех мировых первенств с национальной сборной Саудовской Аравии (трижды как основной голкипер команды).

Al-Deayea включен в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество матчей (178) в составе национальной сборной среди всех вратарей мира. Достойным подтверждением его высококлассной игры и потрясающих достижений стало звание лучшего голкипера Азии XX века по версии IFFHS.

Нассер Хеджази (Иран)

Хеджази провел за национальную сборную Ирана 62 матча и внес огромный вклад в ее успехи в XX веке. В 1972 году он помог команде выиграть Кубок Азии, в 1974 году – одержать победу в финале Азиатских игр, а еще спустя несколько лет сыграл ключевую роль в успешной квалификации Ирана на чемпионат мира. На первенстве 1978 года Нассер был основным вратарем команды и, хотя иранцы не вышли из группы, заслужил приглашение в Манчестер Юнайтед и даже провел два матча в составе резервной команды манкунианцев.

Из-за проблем с подписанием контракта Хеджази не перешел в английский клуб, но мировые эксперты достойно оценили его блестящую игру, а IFFHS поставила иранца на второе место в списке лучших азиатских голкиперов XX века.

Woon-jae Lee (Южная Корея)

С Сувон Самсунг Блюуингз голкипер стал четырехкратным чемпионом K League 1 и трехкратным победителем Кубка Южной Кореи. В составе национальной сборной Woon-jae Lee провел 131 матч – это четвертый лучший показатель в истории команды. Он был одним из главных героев своей страны на домашнем чемпионате мира в 2002 году. Благодаря блестящей реакции вратаря Южная Корея провела три матча без пропущенных голов в основное и дополнительное время, а его сейв в серии пенальти с Испанией помог «Азиатским тиграм» выйти в полуфинал турнира.

Yoshikatsu Kawaguchi (Япония)

Рекордсмен среди японских вратарей по количеству матчей за сборную был основным голкипером на двух чемпионатах мира, помог «Синим самураям» дважды выиграть Кубок Азии, а в 2004 году попал в символическую сборную турнира. Также Yoshikatsu блестяще выступил на Кубке Конфедераций в 2001 году, где Япония добралась до финала и уступила звездной Франции с минимальным счетом 0:1. На клубном уровне Kawaguchi стал чемпионом Японии с Йокогама Маринос, поиграл за английский Портсмут и датский Норшелланн.

Али аль-Хабси (Оман)

Первый оманский футболист, переехавший играть в Европу. В его активе 111 матчей в английской Премьер-лиге и еще 114 – в Чемпионшипе. В Англии Али зарекомендовал себя как мастер по отражению пенальти и поиграл за несколько клубов – Болтон, Рединг, Брайтон и Уиган Атлетик, в составе которого завоевал Кубок Англии 2013 года.

Аль-Хабси – третий игрок по количеству матчей за сборную Омана (147) и пять раз признавался лучшим голкипером Кубка Залива, что не удавалось ни одному вратарю. В 2009 году он стал победителем этого турнира и помог своей сборной завоевать первый трофей в истории.

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