Англия – Испания: повторение финала Евро 2024 в Лиге наций УЕФА

Дата публикации: 14-09-2026 16:15

1xBet подготовил превью топ-матча, который состоится в Лондоне 27 сентября. На легендарном «Уэмбли» встретятся бронзовые призеры и чемпионы последнего мундиаля.

Англия и Испания в нынешней Лиге наций

В очередном сезоне турнира Англия и Испания выступят в группе №3 Лиги А вместе со сборными Чехии и Хорватии. Все участники сыграют в формате «каждый с каждым» – дома и на выезде. Команды, занявшие первое и второе места, выходят в плей-офф. Команда, финишировавшая на третьем месте, сразится в стыковых матчах с представителем лиги В за право остаться в элитном дивизионе. Аутсайдер группы автоматически выбывает в Лигу В.

Сборная Англии: текущая форма и состав

На чемпионате мира в Северной Америке сборная Англии прогнозируемо завоевала бронзовые медали - в долгосрочных ставках на будущего чемпиона єта команда никогда не поднималась выше третьей позиции. В группе L британцы с разницей в два мяча обыграли сборные Хорватии (4:2) и Панамы (2:0), а также сенсационно сыграли вничью 0:0 с Ганой.

«Три льва» вышли в плей-офф с первого места, где в 1/16 и 1/8 финала минимально обыграли ДР Конго (2:1) и Мексику (3:2) соответственно. Четвертьфинальный матч со сборной Норвегии перешел в овертайм при счете 1:1 в основное время. Тогда гол Джуда Беллингема на третьей минуте дополнительного времени вывел родоначальников футбола в полуфинал.

В принципиальном противостоянии с Аргентиной подопечные Томаса Тухеля вырвались вперед на 55-й минуте. После чего немецкий коуч выбрал тактику удержания победного результата, а соперник продемонстрировал волю к победе и благодаря голам Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса вырвал путевку в финал.

В утешительном поединке за третье место англичане обыграли Францию со счетом 6:4 и впервые в своей истории завоевали бронзовые медали мундиаля.

Большинство игроков сборной Англии представляют АПЛ, но две главные звезды команды – Гарри Кейн (Бавария) и Джуд Беллингем (Реал) – выступают за границей.

Сборная Испании: текущая форма и состав

Летом сборная Испании завоевала второй титул чемпиона мира в своей истории, повторив успех 2010 года. Тогда команда Висенте дель Боске также выиграла мундиаль в статусе действующего чемпиона Европы.

В стартовом поединке Furia Roja сенсационно сыграла вничью 0:0 со сборной Кабо-Верде и уступила Франции первую строчку в долгосрочных ставках на будущего победителя турнира. В четырех следующих матчах испанцы step by step всухую обыграли сборные Саудовской Аравии (4:0), Уругвая (1:0), Австрии (3:0) и Португалии (1:0).

В четвертьфинале сухую серию Унаи Симона прервал Шарль де Кетеларе, но на точный удар бельгийца подопечные Луиса Де Ла Фуэнте ответили голами Фабиана Руиса и Микеля Мерино. В полуфинале действующие чемпионы Европы уверенно переиграли французов (2:0). Финал с Аргентиной прошел при подавляющем преимуществе европейцев, но закончился вничью 0:0 в основное время. В овертайме все решил единственный гол в исполнении Феррана Торреса.

На поле англичан Луис де ла Фуэнте наверняка будет опираться на проверенные кадры и, возможно, пригласит кого-то из игроков, которые не вошли в заявку на чемпионат мира. Точно не сыграет в Лондоне полузащитник мадридского Атлетико Маркос Льоренте, который объявил о завершении своих выступлений за сборную.

Кто фаворит?

В последний раз команды встречались в финале чемпионата Европы 2024 года – тогда «Фурия роха» одержала победу со счетом 2:1. Котировки на победу Англии и Испании в предстоящем матче примерно одинаковые – 2.72 и 2.67 соответственно, а на ничью можно поставить с коэффициентом 3.45.

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