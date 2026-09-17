Сенсационный старт Алавеса в Ла Лиге: что происходит?

Дата публикации: 17-09-2026 19:19

Глобальная беттинговая компания 1xBet рассказывает о неожиданном взлете басков.

«Жизнь – это танец, и его нужно танцевать. Мы переживаем прекрасный период, и нужно мыслить позитивно», – такие слова тренер Депортиво Алавеса Кике Санчес Флорес произнес после победы над Осасуной в 4-м туре Ла Лиги. Понять тренера можно – даже самые большие фанаты команды до старта сезона не надеялись, что после четырех туров опережать Алавес будет лишь Барселона.

Мариано Диас

До стартового матча сезона с Хетафе бывший нападающий Реала не забивал в Примере с 2022 года. Сам он говорит, что у него позади остался непростой период, а Кике Санчес Флорес отмечает, что перед стартом сезона они долго разговаривали с форвардом. Выйдя на замену в матче с мадридцами, Диас не только забил, но и отдал две голевые передачи – последним, кому это удавалось в Ла Лиге, был Роберт Левандовский четыре года назад. Футболистам Алавеса подобное не удавалось никогда.

Но доминиканский футболист на этом не остановился: у него уже три гола и три ассиста в четырех стартовых турах. При этом он лишь раз вышел в старте – в последнем матче с Осасуной. Рядом с ним расцвел и Лукас Бойе – у него 4 гола в 3 матчах, включая хет-трик с той же Осасуной. При Эдуардо Коудете, предыдущем тренере команды, Диаса отстраняли от тренировок и хотели продать, но теперь все иначе.

Кике Санчес Флорес

Логично отметить и опытного наставника команды. Он пришел в клуб еще в марте и сначала спас Алавес от вылета – баски финишировали 13-ми, но набрали всего на очко больше Мальорки, которая завершила сезон на 18-й позиции. Теперь Кике Санчес Флорес хочет большего. Насколько? Бывший наставник Атлетико и Севильи осторожен в оценках, но 61-летний Флорес, когда-то побеждавший в Лиге Европы, наверняка хочет доказать, что все еще в седле.

Суперкомпьютер Opta перед стартом сезона давал 18,5% на то, что клуб вылетит по итогам сезона – у 8 команд этот показатель был выше. Алавесу по силам доказать, что он еще сильнее, чем предполагал компьютер. В конце концов, наибольшая вероятность вылета была у еще одной сенсации старта сезона – Депортиво Ла-Корунья (29,2%).

Сохранение состава

Команда по минимуму обновила состав этим летом, подписав всего четырех игроков. Отчасти потому, что на какие-то грандиозные приобретения не было денег, отчасти из-за того, что после прошлого сезона спрос на лидеров клуба из Витории был невысок. Разве что Антонио Бланко мог перейти в Бетис или Вильярреал, но Алавес не был готов его отпускать меньше, чем за клаусулу в 20 млн евро.

Даже формальный новичок Вилле Коски, вокруг которого строится оборона с тремя центрбеками, уже провел в Алавесе полгода в аренде, а этим летом клуб лишь оформил его выкуп. В каждой линии у команды есть футболист с большим опытом. На вратаря Антонио Сиверу, защитника Науэля Теналью, а также Бланко в средней линии и Диаса в атаке можно положиться в трудный момент.

Календарь

У басков пока что не было соперников из категории повышенной сложности. Да, те же Хетафе и Вильярреал в этом сезоне представляют Испанию в еврокубках, но столичный клуб в первом туре остался вдесятером в конце первого тайма – все три гола Алавес забил после перерыва. Ну а Вильярреал пока только привыкает к требованиям Иньиго Переса. Перед пропущенным голом защитники «Желтой подлодки» ошиблись, пытаясь создать офсайд, что привело к провалу в защите и голевому пасу Анхеля Переса Идальго на Бойе.

Все три выигранных матча Алавес провел дома. В единственном выездном поединке команда Флореса проигрывала Райо Вальекано до 84-й минуты, когда Диас сравнял счет. Настоящие испытания у басков еще впереди, но в таких случаях хочется верить в лучшее и надеяться, что команда еще не раз приятно удивит.

Хотите проверить свою интуицию и поддержать Алавес? Переходите на платформу 1xBet и превратите свои знания спорта в реальные деньги!