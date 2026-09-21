Турецкое трансферное безумие: Салах, Леан, Троссар и другие громкие переходы

Дата публикации: 21-09-2026 21:19

Глобальный беттинговый бренд 1xBet выделяет самые масштабные сделки лета с участием топ-клубов Суперлиги.

Натан Аке в Фенербахче

У голландского защитника шел последний год контракта с Манчестер Сити, поэтому он обошелся стамбульскому клубу всего в €8 млн. Аке способен закрыть сразу несколько позиций в обороне, хорошо подключается к атакам и имеет большой опыт выступлений в АПЛ и Лиге чемпионов. Качественное усиление для Фенербахче за относительно небольшую сумму.

Фабиньо в Трабзонспор

Последние три сезона 32-летний универсал провел в чемпионате Саудовской Аравии, но его уровень игры не снизился. Фабиньо вызывался в национальную сборную Бразилии и принял участие в трех поединках чемпионата мира 2026. Заполучить столь классного опорника в качестве свободного агента – невероятно выгодная сделка для Трабзонспора.

Ромелу Лукаку в Фенербахче

Бельгийский бомбардир обладает внушительными габаритами и отличным голевым чутьем. В своем первом сезоне за Наполи он забил 14 голов и отдал 11 результативных передач, однако почти всю прошлую кампанию Лукаку провел вне поля из-за проблем со здоровьем. Сейчас форвард полностью восстановился, и, если травмы обойдут его стороной, он может стать грозным оружием в атаке Фенербахче и точно отработает потраченные на него €6 млн.

Умит Акдаг в Бешикташ

Перспективный 22-летний защитник постарается реализовать свои амбиции в более статусном клубе. Трансфер Акдага из Аланьяспора стал самой дорогой внутренней сделкой межсезонья и обошелся Бешикташу в €7 млн.

Джу Франкулину в Трабзонспор

Выпускник футбольной академии Бенфики провел отличный сезон в составе Мидтьюлланна, забив 22 гола во всех турнирах. Франкулину выделяется взрывной скоростью, точным ударом с левой ноги и отличной реализацией опасных моментов. Его приход в Трабзонспор добавит вариативности грозной атаке «Черноморских штормов».

Душан Влахович в Бешикташ

Еще четыре года назад Ювентус заплатил за трансфер сербского форварда €85 млн, а теперь Бешикташ пригласил 26-летнего игрока в качестве свободного агента. В Турине Влахович не смог полностью оправдать возложенные на него ожидания, но он остается забивным нападающим, который может играть на высоком уровне. Подписание Душана уже начало приносить пользу «Черным орлам»: в первых трех турах Суперлиги серб отличился 4 забитыми мячами.

Леандро Троссар в Бешикташ

Бельгийский вингер сыграл важную роль в успехах Арсенала в прошлом сезоне и помог «Канонирам» завоевать долгожданное чемпионство в Премьер-лиге. Несмотря на это, лондонцы решили обновить левый фланг атаки и продали Троссара в Бешикташ за €18 млн. 31-летний игрок по-прежнему находится на топ-уровне и готов приносить пользу турецкому клубу. В составе «Черных орлов» Леандро успел отличиться результативной передачей в матче против Фенербахче.

Рафаэл Леан в Галатасарай

Скоростной и техничный португалец будет радовать своими слаломными проходами турецких болельщиков. Галатасарай потратил на подписание Леана €38 млн. Клуб надеется, что вингер наберет оптимальные кондиции и вернется в число лучших игроков планеты на своей позиции.

Мейсон Гринвуд в Фенербахче

Английский нападающий давно оставил скандалы позади и продолжает демонстрировать впечатляющую результативность. В прошлом сезоне он забил 26 мячей и оформил 11 голевых передач в составе Марселя, став одним из самых ярких игроков чемпионата Франции. Неудивительно, что Фенербахче согласился выложить за Гринвуда €39 млн. 24-летний Мейсон продолжает прогрессировать и может стать основным форвардом стамбульской команды на долгие годы.

Мохаммед Салах в Трабзонспор

«Бордово-синие» подписали не просто большого игрока, а одну из главных звезд поколения. Мо Салах – настоящий волшебник на футбольном поле, способный как создавать моменты для партнеров по команде, так и забивать потрясающие голы. В свои 34 египтянин уже не так резок, как в былые годы, однако великолепная техника и гениальная левая нога все еще при нем. В 4 матчах турецкой Суперлиги Салах отличился 4 забитыми мячами, подтверждая свой статус нападающего экстра-класса. ,

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