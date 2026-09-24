Список Мудрика: знаменитые футболисты, которые перезапустили карьеру после долгой паузы 

Дата публикации: 24-09-2026 14:54





После 646 дней без игровой практики Михаил Мудрик получил шанс начать все заново. Вингер перешел из Челси в Тоттенхэм на правах аренды и снова работает с Роберто Де Дзерби, который помог ему раскрыться в Шахтере. Вернуться после такой паузы непросто, но в футболе уже были похожие истории. Глобальная беттинговая компания 1xBet вспоминает игроков, сумевших успешно перезапустить свою карьеру.

Адриан Муту вернулся после дисквалификации

История Муту ближе всего к ситуации Мудрика. Осенью 2004 года румын лишился контракта с Челси из-за нарушения антидопинговых правил и получил 7-месячную дисквалификацию. Вернуться ему помог Ювентус, но прежнего Муту болельщики увидели уже во Фиорентине - под руководством Чезаре Пранделли, знакомого ему по совместной работе в Парме. В первом же сезоне румын забил 16 голов в Серии А, а весной 2008-го оформил дубль в гостях у ПСВ и вывел флорентийцев в полуфинал Кубка УЕФА.

Роналдо выиграл чемпионат мира и Золотой мяч

Легендарному бразильцу Роналдо пришлось бороться за саму возможность снова выйти на поле. В ноябре 1999 года, выступая за Интер, форвард получил тяжелую травму колена и выбыл из игры почти на пять месяцев. Вернувшись в матче с Лацио, бомбардир провел на поле всего несколько минут и снова рухнул на газон с разрывом сухожилия. Восстановление после новой операции заняло еще 17 месяцев.

Роналдо возобновил карьеру лишь осенью 2001 года. Уже следующим летом он забил восемь мячей на чемпионате мира, включая оба гола в финале против Германии, и принес Бразилии пятый титул. После чемпионата Роналдо перешел из Интера в мадридский Реал, а в декабре 2002 года во второй раз получил Золотой мяч.

Санти Касорла вернулся в сборную в 34 года

С октября 2016-го Касорла почти два года не выходил на поле. Травма ахиллова сухожилия обернулась серией операций и тяжелой инфекцией, из-за которой футболист мог потерять стопу. На фоне таких прогнозов уже само возвращение казалось огромным достижением.

Летом 2018-го шанс бывшему игроку дал Вильярреал, где испанец прошел предсезонную подготовку и получил контракт. Уже через год он снова вернулся в сборную, а сезон-2019/20 завершил с 11 голами и девятью результативными передачами в Ла Лиге. В 35 лет Касорла не просто возобновил карьеру, а снова стал одним из лидеров Вильярреала.

Кристиан Эриксен снова заиграл в АПЛ

В истории Эриксена футбол на время вообще отошел на второй план. В июне 2021 года во время матча Дании с Финляндией на Евро у полузащитника произошла остановка сердца. Его реанимировали прямо на поле, а позже установили кардиовертер-дефибриллятор. Из-за действовавших в Серии А медицинских правил продолжить выступления за Интер он не мог, поэтому в декабре 2021 года стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Через восемь месяцев датчанин вышел на поле в составе Брентфорда. До конца сезона он провел 11 матчей в АПЛ, забил Челси и отдал четыре голевые передачи. Летом Эриксен перешел в Манчестер Юнайтед и уже в дебютном сезоне сыграл 44 встречи во всех турнирах.

Новый шанс Мудрика

Мудрику 25 лет, поэтому времени, чтобы вернуть игровой тонус, у него предостаточно. Рядом будет и Де Дзерби, который хорошо знает его сильные стороны, да и стиль игры Тоттенхэма ему идеально подходит. Теперь футболисту нужно снова поверить в свои силы и доказать, что он по-прежнему способен играть на наивысшем уровне.

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