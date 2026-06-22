Турция - США: битва за престиж

Дата публикации: 22-06-2026 14:50

В финальном матче группы D болельщиков ждет противостояние лидера и аутсайдера. 1xBet рассказывает об интересных закономерностях в статистике обеих команд и главных интригах предстоящего поединка.

Турция едет домой

На турнире в Америке золотое поколение The Crescent-Stars во главе с Ардой Гюлером и Кенаном Йылдызом не раскрыло свой потенциал Сенсационные поражения от Австралии (2:0) и Парагвая (1:0) превратились для турков в билет на рейс Лос-Анджелес - Стамбул. В матче против США у них есть шанс доказать, что прошлые неудачи были случайностью, и напоследок преподнести сюрприз хозяевам футбольного форума.

На групповой стадии команду Винченцо Монтеллы подвела реализация. В двух стартовых матчах Турция 62 раза ударила по воротам соперников, но не забила ни одного гола - это антирекорд в истории мировых первенств. Отчасти невезение можно объяснить большими ожиданиями от The Crescent-Stars и давлением на футболистов. Теперь груз ответственности спал, и команда может показать свою лучшую игру.

Турция приехала в США с 8-матчей беспроигрышней серией и 4 победами подряд. Эта команда умеет играть в футбол и сделает все, чтобы напоследок хлопнуть дверью.

США готовится к плей-офф

The Stars and Stripes начали свой путь на турнире с разгрома Парагвая (4:1), а затем укрепили лидерство в группе D победой над Австралией (2:0). Главным героем обоих поединков стал Фоларин Болаган - нападающий Монако забил 2 гола и своим активным движением создавал острые моменты у ворот соперников.

Сборная США гарантировала себе выход в 1/16 финала с первого места, поэтому в финальном матче групповой стадии Маурисио Почеттино может провести ротацию, чтобы дать отдохнуть своим лидерам перед стартом плей-офф. Возможно, в поединке против Турции игровые минуты получит главная звезда хозяев турнира Кристиан Пулишич, который пропустил поединок с Австралией из-за травмы.

У The Stars and Stripes нет турнирной мотивации, но они не могут себе позволить играть в полсилы при своих болельщиках. Тем более футболисты ближайшего резерва наверняка получат шанс проявить себя и захотят впечатлить Маурисио Почеттино перед стартом плей-офф.

Чего ждать от матча?

В истории личных встреч равенство - по 2 победы у каждой из команд и одна ничья. Однако сборная США будет фаворитом предстоящей битвы, учитывая результаты первых матчей и домашний статус поединка для американцев. Коэффициент на победу The Stars and Stripes - 2.002, на успех Турции - 3.59, а на ничейный исход поединка - 4.21.

Обеим командам нечего терять, что делает предстоящий матч еще более захватывающим и интригующим. Американцы любят играть в открытый футбол и дают это делать своим соперникам. В последних 6 встречах у США только 1 клиншит, а в среднем за матч они пропускают 1.20 гола. Игра на встречных курсах - более привычная среда для турков, которые так и не смогли подобрать ключи к организованной обороне сборных Австралии и Парагвая.

Следите за финишем групповой стадии и поддержите своего фаворита вместе с 1xBet!