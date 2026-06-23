Диван простий чи модульний – який краще?

Дата публикации: 23-06-2026 23:13

Те що існують різні дивани, знають всі. І виробники постійно пропонують нові рішення і не обмежують покупців тільки прямим моделями чи кутовими. Популярністю користуються розкладні конструкції, які здатні розширювати свої функціональні можливості. Але однією із самих популярних новинок на ринку меблів стали модульні дивани.

Оцінити кожен з варіантів можна, відвідавши магазин диванів Мебельок https://www.mebelok.com/uk-ua/divani/. Тут представлені конструкції на всі смаки та бюджети, для різного призначення і різних приміщень, у різному ціновому діапазоні.

Модульні диванні системи – оптимальні рішення для всіх приміщень

Класичний диван може бути прямим (двомісним чи трьохмісним). Також класичні моделі можуть бути оснащені спеціальними розкладними механізмами, які дозволяють за потреби перетворити модуль на ліжко. Відрізняються такі моделі різноманітністю дизайнів, декорів, матеріалів, які використовуються у ролі оббивки.

Та все частіше споживачі обирають модульні дивани. Чому? По-перше, вони виглядають мега стильно. По-друге, вони вражають функціональністю. Їх можна перетворювати не тільки на місце для сну а і комплект, який включає диван, як місце для сидіння з модулями, які виконують функції крісла.

Як і будь-яка модульна система, так і модульний диван складається з елементів які можна збирати «до купи» або відокремлювати, міняти місцями і тим самим створювати потрібні конфігурації.

В результаті такий диван можна вписати у будь-яке приміщення і взагалі, змінюючи конфігурацію розміщення та набір модулів можна регулярно оновлювати інтер’єр без додаткових фінансових витрат.

Модульні дивани теж можуть бути оснащені нішами (кожен модуль) і також використовуватися для зберігання різних речей. Щодо оббивки чи текстури тканини тут немає обмежень, навпаки, модулі можуть бути виконані всі в монохромі або в тканинах різного кольору та текстури (головне, що це буде гармонійне поєднання кольорів).

Модульні дивани, як і класичні чи кутові можуть мати ніжки опори або відрізнятися стаціонарною конструкцією. Такі екземпляри встановлюються на підлогу а щоб не пошкодити паркет чи ламінат їх комплектують спеціальними підпятниками з фетрового матеріалу. Дивани на ніжках виглядають більш легко. Такий собі візуальний ефект «легкості». А ще популярністю користуються саме модульні системи на роликах. Такі модулі легко переміщати і тим самим створювати нові інтер’єрні концепції.

Різні дивани в тому числі:

- Прямі;

- Кутові;

- Півкруглі;

- Модульні;

- Для сидіння;

- Розкладні;

- З оббивкою з тканини;

З оббивкою зі шкіри (натуральної чи еко), всі ці рішення представлені в інтернет магазині MebelOk і доступні покупцям у різних цінових сегментах