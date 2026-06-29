Золото в руках у майстрів ювелірів перетворюється на витвори мистецтва

Дата публикации: 29-06-2026 23:15

Прикраси виконані з золота, завжди вважалися показником високого статусу і фінансової успішності. Придбати їх могли тільки дуже заможні люди, таке собі коло обраних. Сучасні реалії змінилися і вже нікого не дивує, що вироби з цього особливого металу, про який складено багато міфів і легенд, носять різні люди з різними смаками, різним статусом та різними бюджетами.

Безперечно, сказати що золоті прикраси від https://ukrzoloto.ua/uk/catalog/f/vyd_metalu-zoloto/ це щось мега буденне не можна. Але на щастя, вони стали більш доступними для більш широкого кола покупців. І як показує статистика продажів УкрЗолото, прикраси з золота лідирують як за популярністю, так і за затребуваністю. Адже це не тільки про покупку красивої речі, це ще і про інвестування коштів і їх вкладання у правильні цінності, які не бояться ані часу ані моди.

Що пропонують ювеліри?

Простіше сказати чого не пропонують ювеліри, коли йдеться про прикраси з золота. Оскільки майстри використовують різні сплави, то прикраси відрізняються за кольором. Щодо міцності, то саме додавання інших металів таких як срібло, родій, мідь до чистого золота дозволяє зробити цей метал більш міцним та легким для обробки.

Ювелірні вироби, які виготовлені з золота відрізняються не тільки за кольором в залежності від того які саме метали використовуються як «домішки» а і за пробою. А проба – це фактично цифрова інформація про те скільки ж відсотків чистого золота у конкретному виробі. І ця інформація може бути «надана» як у вигляді цифр на внутрішній стороні прикраси (585 або 750, наприклад) або у вигляді значків (листя конюшини тощо). До речі, чим вища проба, тим дорожчий виріб, але його міцність навпаки стає меншою. Бо чим більше чистого золота у коштовності, тим більше ризику що прикраса з меншою пробою її пошкодить. Тому не варто носити одночасно на руці каблучку 750-ї проби і 585-ї.

Окрім кольору та проби відрізняються золоті прикраси за призначенням:

- Для шиї;

- Для руки;

- Для пальців;

- Для плеча;

- Для голови;

- Для вух і т.д.

А ще існують такі прикраси як брошки та бутоньєрки, запонки та затискачі для краваток, різні булавки та тримачі, діадеми тощо. Деякі з них актуальні і в наші дні а деякі вже «красуються» тільки у вигляді історичних артефактів.

Золоті коштовності також відрізняються за стилістикою та тематикою, дизайном та розмірами, декоративним оформленням та ціною.

Щодо ціни, то в колекціях виробників, як і раніше, доступні моделі або в ексклюзивному виконанні або в обмеженій кількості екземплярів. Їх ціна висока і позиціонуються вони як преміальний сегмент. Але крім такого ексклюзиву золоті прикраси доступні у високому сегменті, середньому та навіть у версіях економ. Не вірите? Переконайтеся в цій золотій демократичності, відвідавши каталог інтернет магазину UkrZoloto, де доступні не просто стильні рішення а неймовірна кількість варіацій на тему золотих прикрас як чоловічих так і жіночих, як для дорослих так і дитячих.