Ключевые интриги плей-офф квалификации Лиги чемпионов: у кого больше шансов на выход в основной этап?

Дата публикации: 17-08-2026 21:43

Глобальный беттинговый бренд 1xBet рассказывает о центральных матчах последнего раунда квалификации в самый престижный турнир в клубном футболе.

НЕК - Буде-Глимт

Дебют клуба из нидерландского Неймегена в элите европейского футбола получился очень удачным. В 3-м раунде квалификации он выбил из турнира более именитый Олимпиакос, который в прошлом сезоне добрался до 1/16 Лиги чемпионов. Новую главу в истории НЕК пишут опытные Душан Тадич, Эмре Мор и Тьярон Шерри.

Против амбициозного новичка сыграет норвежский Буде-Глимт. В ходе прошлой кампании норвежцы добрались до 1/8 финала, обыграв по пути вице-чемпиона турнира - миланский Интер. «Желто-черные» уже подтвердили, что их триумф не был случайностью. В 3-м раунде квалификации они прошли весьма крепкий Юнион Сент-Жиллуаз, который в последние годы регулярно играет в еврокубках.

1xBet предлагает такие коэффициенты на основные исходы в первом матче:

победа НЕК – 2.37, ничья – 3.74, победа Буде-Глимт – 2.95.

Фенербахче - Лион

«Канарейки» провели блестящую трансферную кампанию, подписав Натана Аке, Мейсона Гринвуда и Ведата Мурики, который в прошлом сезоне с 23 голами занял второе место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги, уступив только Килиану Мбаппе. Также клуб подписал полноценный контракт с перспективным 19-летним форвардом Сидики Шерифом, который с февраля играл в аренде, и уже почти согласовал переход из Наполи бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. В составе Фенербахче есть много футболистов, которые выигрывали Лигу чемпионов и даже чемпионат мира. Их опыт должен помочь турецкому гранду пробиться в основной этап клубного турнира №1 впервые с сезона 2008/2009.

История Лиона последних лет напоминает сюжет голливудского блокбастера. Один из самых титулованных клубов Франции оказался на грани финансового краха и был близок к понижению в Лигу 2. Однако «Ткачи» быстро перестроились, сохранили место в элите и вернулись в Лигу чемпионов. Символом возрождения стал португальский тренер Паулу Фонсека, который с нуля создал симпатичную команду из талантливой молодежи и забытых героев.

Коэффициенты на основные исходы в первом матче:

победа Фенербахче – 1.98, ничья – 3.8, победа Лиона – 3.85.

Селтик - ЛАСК

В прошлом сезоне «Кельты» сенсационно проиграли по пенальти Кайрату, уступив казахам свое место в Лиге чемпионов. В итоге шотландский клуб оказался в Лиге Европы и дошел в этом турнире до 1/16 финала, а теперь снова вступает в бой за место в элите европейского футбола. Команда из Глазго стартовала в чемпионате Шотландии с двух побед и теперь попробует перенести этот успех в еврокубки.

ЛАСК стал чемпионом Австрии и вернулся в Лигу чемпионов после 7-летней паузы. «Черно-белые» начали новый сезон в национальных первенствах с трех побед и показали впечатляющую разницу забитых и пропущенных голов – 12:0. Теперь ЛАСК полон решимости дать бой более именитому сопернику в самом престижном клубном евротурнире.

Коэффициенты на основные исходы в первом матче:

победа Селтика – 1.49, ничья – 4.27, победа ЛАСК – 8.

Кто еще сыграет в плей-офф Лиги чемпионов?

Кроме центральных матчей, болельщиков ждут еще 4 не менее интересных противостояния.





Левски - АЕК: один из самых популярных клубов Болгарии прошел долгий путь с 1 раунда квалификации, обыграв на пути к плей-офф Борац, КСУ Крайова и Кайрат. Для чемпиона Греции еврокубковый сезон только начинается, а их летняя трансферная кампания указывает на горячее желание выйти в основной этап.





Коэффициенты на основные исходы в первом матче: П1 – 3.42, Х – 3.32, П2 – 2.30





Динамо Загреб - Викинг: на прошлой стадии хорваты прошли швейцарский Тун и теперь сыграют против неуступчивых норвежцев, которые пробились в Лигу чемпионов впервые в XXI веке.





Коэффициенты на основные исходы в первом матче: П1 – 1.64, Х – 4.28, П2 – 5.48





Слован - Целе: противостояние грандов Словакии и Словении. Слован неплохо начал сезон и уже успешно прошел два круга квалификации , но в последние годы Целе здорово играет в еврокубках и точно не будет легким соперником.





Коэффициенты на основные исходы в первом матче: П1 – 1.91, Х – 3.7, П2 – 4.28





Хапоэль Беэр-Шева - Сабах: исход этой дуэли будет иметь историческое значение - ни один из клубов ранее не играл в основном этапе.





Коэффициенты на основные исходы в первом матче П1 – 2.18, Х – 3.42, П2 – 3.63

Следите за развязкой плей-офф квалификации Лиги чемпионов и поддержите своих фаворитов вместе с 1xBet!