FC Barcelona в European Champions League: история величия и новые амбиции

Дата публикации: 12-10-2026 16:35

FC Barcelona входит в новый сезон European Champions League 2026/27 с амбициями, знакомыми команде лучше, чем подавляющему числу ведущих клубов Европы. За плечами каталонцев - одна из самых ярких историй турнира: пять континентальных корон и статус, ассоциирующийся со зрелищным атакующим футболом. Но с 2015 года, когда команда в последний раз поднимала главный трофей, путь к новому титулу остается незавершенным.

Старт нынешней кампании получился многообещающим: в первом матче сезона FC Barcelona разгромила Feyenoord со счетом 5:1, показав разницу в классе, комбинационную мощь и уверенность в своих силах. Это не повод для громких заявлений, но хороший сигнал перед продолжительным турнирным марафоном.

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Место в истории

Первый триумф FC Barcelona в European Champions League состоялся в 1992 году, когда команда Johan Cruyff на Wembley завоевала титул благодаря культовому удару Ronald Koeman со штрафного в ворота Sampdoria.

Это стало отправной точкой одной из самых значимых эпох в истории клуба. Спустя 14 лет FC Barcelona снова выиграла трофей - уже под руководством Frank Rijkaard, когда в составе феерил Ronaldinho. Последующие успехи Barça связаны с эпохой Pep Guardiola, аргентинским GOAT, Xavi и Iniesta. Последним тренером, который привел каталонцев к “ушастому” трофею, был Luis Enrique с его легендарным атакующим трио MSN.

Это были сезоны с участием одного из самых сильных поколений в истории футбола, когда FC Barcelona диктовала стандарты и превращала финалы в футбольные спектакли.

Дорога после 2015

После последнего чемпионства каталонский гранд пережил непростой период трансформации: смена поколений, перестройка состава и ряд болезненных вылетов на решающих стадиях турнира, как против Roma в 2018 или Liverpool в 2019.

FC Barcelona оставалась постоянным участником европейской элиты, но повторить успех прошлого десятилетия не удавалось. Заметным шагом вперед стал сезон 2024/25, когда команда под руководством Hansi Flick была в шаге от выхода в финал - в драматичной двухматчевой перестрелке победу одержал Inter с общим счетом 7:6.

Новое амбициозное поколение

Нынешний сезон FC Barcelona начинает с более зрелой и сбалансированной командой, чем несколько лет назад. В составе сочетаются игроки с опытом больших европейских матчей и футболисты, прошедшие легендарную школу La Masía.

Raphinha остается одним из лидеров атаки и важной фигурой в системе команды. Опытности молодому составу добавляет Rodri, перешедший в клуб летом в статусе лучшего игрока чемпионата мира. А многомиллионное подписание Anthony Gordon еще сильнее подтверждает большие амбиции коллектива Flick.

Такое сочетание игроков позволяет клубу подходить к новому розыгрышу European Champions League без давления единственной звезды - успех традиционно строится на командной структуре, собственных воспитанниках и комбинационном футболе, а не на плечах одного игрока.

Глава, которую еще предстоит дописать

Для FC Barcelona борьба за европейский трофей всегда связана с высокими ожиданиями - таков масштаб клуба и груз его собственной истории. Сезон 2026/27 дает нынешнему поколению команды еще один шанс сделать то, что не удавалось с 2015 года, - вернуть себе статус чемпиона Европы.

Сможет ли эта версия FC Barcelona дописать новую победную главу в летопись клуба? Одно понятно точно: команда готова бороться на всех фронтах, и болельщики вправе надеяться, что эпоха без побед в CL наконец завершится.