Как развивался футбольный прессинг: от Ринуса Михелса до Хосепа Гвардиолы

Дата публикации: 12-11-2026 23:51

История современного футбола – это постоянная борьба за пространство и время, ставшая одной из главных тактических концепций игры. Читайте об этом в обзоре глобальной беттинговой компаниия 1xBet.

Назад к истокам

Отправной точкой в данном вопросе считается Аякс Ринуса Михелса и сборная Нидерландов 1970-х. Игроки постоянно менялись позициями, команда действовала компактно, а потеря мяча становилась сигналом к немедленному коллективному давлению. Важно было не просто вернуть владение, а сделать так, чтобы соперник вообще не мог начать собственную атаку.

Прессинг был частью идеи контроля игры через пространство, движение и взаимозаменяемость футболистов. Да, систематическое давление на соперника существовало и раньше. Но именно Михелс помог превратить его в коллективный механизм, связанный с позиционной структурой всей команды.

Прорыв прессинга в Серии А

В 1980–1990-х годах принципы интенсивного давления получили развитие в командах, которые делали ставку на физическую готовность, дисциплину и быстрый переход из обороны в атаку. Особенно заметным было влияние Арриго Сакки. Его Милан конца 1980-х – команда, которая сокращала пространство между линиями и заставляла противника ошибаться под давлением.

На тренировках Сакки заставлял игроков держаться за канат, чтобы те запоминали, на каком расстоянии друг от друга должны держаться на поле. Прессинг стал вопросом не индивидуальной, а командной заряженности на отбор. В Италии еще во времена катеначчо умели играть персонально, но при Сакки прессинг стал системным оружием Милана, а за ним и Серии А в целом.

Немецкие версии

В начале XXI века эта идея получила новое развитие благодаря Юргену Клоппу и немецкой школе так называемого гегенпрессинга. Суть подхода заключалась в том, чтобы атаковать сразу после потери мяча. Вместо привычного отхода назад команда Клоппа пыталась вернуть владение в течение нескольких секунд, пока соперник не успел перестроиться. Потеря превращалась в возможность для новой атаки.

Параллельно развивалась другая форма прессинга – более ориентированная на контроль пространства и владение. Здесь ключевой фигурой стал Пеп Гвардиола. Его Барселона, Бавария и Манчестер Сити не просто доминировали с мячом. Эти команды использовали владение как способ контролировать соперника, а после потери мгновенно включали давление. Знаменитое правило нескольких секунд после потери мяча стало одним из символов этой модели.

Прессинг в наше время

К 2020-м годам прессинг окончательно стал универсальным языком современного футбола. Но его применение усложнилось: выход из обороны через короткий пас, использование вратаря как дополнительного полевого игрока – все это помогает бороться с прессингом. Поэтому современный прессинг все чаще представляет собой не постоянную погоню за мячом, а систему триггеров, где давление включается после конкретного действия оппонентов.

Футбол по-прежнему остается игрой с мячом. Но современная тактика все чаще доказывает: не менее важно то, что команда делает в ту секунду, когда мяча у нее нет. Хотите знать об игре больше? Следите за новостями спорта на платформе 1xBet!