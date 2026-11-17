Дата публикации: 17-11-2026 21:03

Любимую команду узнают по цветам формы, звезду - по номеру на спине, а эпоху иногда выдает логотип спонсора на груди. Однако так было не всегда. Глобальная беттинговая компания 1xBet вспоминает, как менялись футбольные джерси на протяжении десятилетий.

Чтобы не создавать путаницу

25 августа 1928 года в матчах английской лиги Шеффилд Уэнсдей - Арсенал и Челси - Суонси футболисты вышли на поле с необычной по тем временам деталью - номерами на спинах футболок. Идея была простой: благодаря этому зрители могли быстрее узнавать игроков на поле и понимать, кто именно участвует в игровом эпизоде. Но обязательными номера в английской Футбольной лиге стали только в 1939 году. Причём поначалу они принадлежали не конкретным футболистам, а игровым позициям. Стартовый состав получал номера от 1 до 11: единица доставалась вратарю, двойка и тройка - защитникам, а девятка - центральному нападающему.

Долгое время традиционная нумерация сохранялась в большинстве футбольных чемпионатов. Лишь в сезоне 1993/94 английская Премьер-лига отказалась от нее, официально закрепив за футболистами постоянные номера и введя фамилии на спинах. Теперь игрок мог сохранять свою семерку или девятку независимо от позиции и места в стартовом составе.

Эволюция эмблем

Клубные эмблемы появились на футболках еще в XIX веке. Например, Блэкберн Роверс уже в 1875 году играл с мальтийским крестом на груди, а Тоттенхэм впервые разместил на форме своего знаменитого петуха в финале Кубка Англии 1921 года. Однако далеко не все команды спешили украшать форму своими символами. Гербы использовали на документах и программках к матчам, а футболисты могли десятилетиями выходить на поле без них.

Так, знаменитая птица Liver bird, символ города Ливерпуля, впервые появилась на форме одноименного клуба лишь в 1950 году. Нашивку подготовили к финалу Кубка Англии, а опробовали за неделю до него в матче с Портсмутом. Причем дебютировала птица вовсе не на привычной красной футболке – тогда Ливерпуль играл в белых футболках, черных шортах и сине-белых гетрах.

Олень вместо льва

Сегодня клубные эмблемы и логотипы спонсоров спокойно соседствуют на футболках. Но когда-то ради рекламы приходилось идти на хитрости. В 1973 году Айнтрахт из Брауншвейга заключил контракт с производителем ликёра Jägermeister. Проблема заключалась в том, что немецкая футбольная федерация запрещала рекламу на форме. Тогда клуб решил обойти запрет необычным способом - заменил собственного льва на оленя с логотипа бренда.

Формально на груди оставалась клубная эмблема, а фактически футболисты рекламировали спонсора. Вскоре необходимость в подобных хитростях отпала: уже осенью того же года немецкая федерация официально разрешила размещать рекламу на футбольной форме.

Кройф выделялся не только номером

На чемпионате мира 1974 года сборная Нидерландов играла в форме Adidas. Но у капитана Йохана Кройфа был личный контракт с Puma, и носить символику конкурирующего производителя он отказался.

Менять форму всей команды не стали, а для Кройфа сделали исключение - подготовили футболку с двумя полосками вместо трёх.

Следите за удивительными историями мирового футбола на платформе 1xBet!