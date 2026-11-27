Дата публикации: 27-11-2026 01:44

5 ноября Криштиану опубликовал эмоциональное видео в социальных сетях, в котором заявил о завершении выступлений за национальную команду. Глобальный беттинговый бренд 1xBet вспоминает самые яркие страницы международной карьеры легендарной «семерки».

Яркий дебют и большое разочарование

Первым крупным турниром для Роналду стал чемпионат Европы 2004 года. Португалия принимала континентальное первенство на родной земле, а 19-летний Криштиану блистал в составе сборной рядом с такими звездами, как Луиш Фигу и Руй Кошта. Молодой вингер с виртуозным дриблингом, фантастической скоростью и модной прической стал настоящим открытием для всего футбольного мира.

Свой дебютный гол за Португалию на официальном турнире Роналду забил в матче-открытии против Греции. Криштиану замкнул головой подачу с углового, но от поражения его команду это не спасло – подопечные Луиса Фелипе Сколари уступили со счетом 1:2. Второй точный удар Роналду пришелся на полуфинал с Нидерландами: Криш в очередной раз оказался проворнее всех на втором этаже и помог Seleção das Quinas выйти в финал.

В решающем поединке в Лиссабоне хозяева турнира снова встретились с Грецией и снова уступили. Гол Ангелоса Харистеаса стал единственным в матче и разбил мечты португальцев о трофее. Когда прозвучал финальный свисток, Роналду не сдержал эмоций и расплакался прямо на поле. По итогам Евро-2004 Криш попал в символическую сборную турнира, но для него это было слабым утешением на фоне болезненного поражения на «Эштадиу Да Луш».

Долгожданный реванш и исторический трофей

Во второй раз Роналду удалось вплотную приблизиться к крупному международному трофею на чемпионате Европы 2016 года во Франции. Из неопытного перспективного таланта Криштиану давно вырос в одного из лучших футболистов мира и капитана сборной Португалии, который вел партнеров по команде за собой. На этом турнире Роналду забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи, включая гол+пас в полуфинальном матче с Уэльсом.

В финале соперниками Seleção das Quinas были могучие французы, которых поддерживала домашняя публика на величественном «Стад де Франс». Поединок начался для Криштиану кошмарно: Димитри Пайет грубо влетел португальцу в колено и нанес ему серьезную травму. Роналду попытался продолжить матч, но острая боль вынудила его покинуть поле со слезами на глазах. После замены Криш не сдался, а, наоборот, воспрял духом и принялся заряжать партнеров на борьбу. Стоя у боковой линии, он раздавал игрокам Seleção das Quinas указания, словно второй главный тренер команды.

Вдохновленные своим капитаном португальцы вырвали минимальную победу: в овертайме решающий гол красивым дальним ударом забил Эдер. Seleção das Quinas впервые в своей истории стали чемпионами Европы, а Криштиану Роналду взял реванш за 2004 год и был признан лучшим игроком турнира.

Успехи Seleção das Quinas в Лиге наций

Очередное весомое достижение Португалии в эпоху Роналду – триумф в дебютном розыгрыше Лиги наций в 2019 году. Криш стал настоящим героем полуфинала со Швейцарией, в котором он оформил великолепный хет-трик и принес своей команде победу со счетом 3:1.

Отличиться результативными действиями в финальном матче Роналду не удалось: единственный гол в ворота Нидерландов забил Гонсалу Гедеш. Тем не менее Криштиану вновь был ключевым игроком команды и внес огромный вклад в завоевание титула.

В 2025 году Португалии удалось еще раз выиграть Лигу наций, а 40-летний Роналду отличился как в полуфинальном матче с Германией, так и в финальном противостоянии против Испании.



Бомбардирские рекорды

На чемпионате мира 2018 года в поединке против Марокко Криштиану забил свой 85-й гол за Португалию и стал лучшим бомбардиром в истории европейских сборных. Спустя 3 года Роналду покорилось еще более крутое достижение. В матче квалификации на мундиаль 2022 года против Ирландии Криш отличился 110 и 111 голом за Seleção das Quinas и превзошел мировой рекорд иранца Али Даеи по количеству забитых мячей за сборные. В итоге наш герой закончил международную карьеру с 146 голами в 234 матчах и этот показатель еще долго будет оставаться недостижимым для других футболистов.

Символ сборной Португалии

За свою карьеру Роналду принял участие в шести чемпионатах Европы и шести чемпионатах мира. На главных футбольных турнирах планеты он провел 57 матчей и отметился 25 забитыми мячами. Для португальских фанатов Криштиану – настоящий идол, но и сам игрок никогда не скрывал особенных чувств к национальной команде. В своем прощальном обращении Роналду с теплотой отметил: «Если хоть один из моих голов заставил вас обнять близкого человека, забыть о проблемах или почувствовать гордость за нашу страну — значит, все было не зря».

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