Эквадор - Кюрасао 21 июня обзор матча Дата публикации: 21-06-2026 Эквадор 0 : 0 Кюрасао Составы команд Эквадор Кюрасао 1 вр Эрнан Галиндес 6 зщ Вильям Пачо 3 зщ Пьеро Инкапье 7 зщ Первис Эступиньян 71' 23 пз Мойсес Кайседо 21 пз Алан Франко 83' 15 пз Педро Вите 5 пз Хорди Альсивар 46' 9 нп Джон Йебоа 89' 19 нп Гонсало Плата 13 нп Эннер Валенсия 11 нп Kевин Родригес 46' 20 нп Нильсон Ангуло 71' 17 зщ Анхело Пресиадо 83' 16 нп Хорди Кайседо 89' 1 вр Элой Ром 5 зщ Шерел Флоранус 18 зщ Армандо Обиспо 10 зщ Леандро Бакуна 20 зщ Джошуа Бренет 3 зщ Жюрьен Гаари 24 зщ Деверон Фонвилл 75' 8 пз Ливано Комененсия 83' 7 пз Жуниньо Бакуна 75' 21 пз Тахит Чонг 75' 9 нп Юрген Локадия 83' 4 зщ Рошон ван Эйма 75' 14 нп Кенджи Горре 75' 16 нп Джерл Маргарита 75' 6 пз Годфрид Румерату 83' 19 нп Жерван Кастанир 83' Запасные 12 вр Мойсес Рамирес 22 вр Гонсало Валье 2 зщ Феликс Торрес 4 зщ Хоэль Ордоньес 25 зщ Джексон Поросо 26 пз Яймар Медина 10 пз Кендри Паэс 18 пз Дениль Кастильо 8 нп Антони Валенсия 14 нп Алан Минда 24 нп Хереми Аревало 25 вр Тирик Бодак 26 вр Тревор Дорнбюс 2 зщ Шуранди Самбо 23 зщ Рихедли Базур 15 пз Арьяни Марта 22 пз Кевин Фелида 13 пз Тайриз Нослин 11 нп Джереми Антониссе 12 нп Сонче Хансен 17 нп Брандлей Кювас Главные тренеры Себастьян Беккасесе Дик Адвокат Наказания Хорди Альсивар 38' Леандро Бакуна 39' Жуниньо Бакуна 53' Ливано Комененсия 56' Жюрьен Гаари 75' Жерван Кастанир 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эквадор - Кюрасао, который состоялся 21 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.