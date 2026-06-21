Эквадор - Кюрасао 21 июня обзор матча
Дата публикации: 21-06-2026
Эквадор
0 : 0
Кюрасао
Составы команд
Эквадор
Кюрасао
|1
|вр
|Эрнан Галиндес
|6
|зщ
|Вильям Пачо
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|7
|зщ
|Первис Эступиньян
71'
|23
|пз
|Мойсес Кайседо
|21
|пз
|Алан Франко
83'
|15
|пз
|Педро Вите
|5
|пз
|Хорди Альсивар
46'
|9
|нп
|Джон Йебоа
89'
|19
|нп
|Гонсало Плата
|13
|нп
|Эннер Валенсия
|11
|нп
|Kевин Родригес
46'
|20
|нп
|Нильсон Ангуло
71'
|17
|зщ
|Анхело Пресиадо
83'
|16
|нп
|Хорди Кайседо
89'
|1
|вр
|Элой Ром
|5
|зщ
|Шерел Флоранус
|18
|зщ
|Армандо Обиспо
|10
|зщ
|Леандро Бакуна
|20
|зщ
|Джошуа Бренет
|3
|зщ
|Жюрьен Гаари
|24
|зщ
|Деверон Фонвилл
75'
|8
|пз
|Ливано Комененсия
83'
|7
|пз
|Жуниньо Бакуна
75'
|21
|пз
|Тахит Чонг
75'
|9
|нп
|Юрген Локадия
83'
|4
|зщ
|Рошон ван Эйма
75'
|14
|нп
|Кенджи Горре
75'
|16
|нп
|Джерл Маргарита
75'
|6
|пз
|Годфрид Румерату
83'
|19
|нп
|Жерван Кастанир
83'
Запасные
|12
|вр
|Мойсес Рамирес
|22
|вр
|Гонсало Валье
|2
|зщ
|Феликс Торрес
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|25
|зщ
|Джексон Поросо
|26
|пз
|Яймар Медина
|10
|пз
|Кендри Паэс
|18
|пз
|Дениль Кастильо
|8
|нп
|Антони Валенсия
|14
|нп
|Алан Минда
|24
|нп
|Хереми Аревало
|25
|вр
|Тирик Бодак
|26
|вр
|Тревор Дорнбюс
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|23
|зщ
|Рихедли Базур
|15
|пз
|Арьяни Марта
|22
|пз
|Кевин Фелида
|13
|пз
|Тайриз Нослин
|11
|нп
|Джереми Антониссе
|12
|нп
|Сонче Хансен
|17
|нп
|Брандлей Кювас
Главные тренеры
|Себастьян Беккасесе
|Дик Адвокат
Наказания
Хорди Альсивар
38'
Леандро Бакуна
39'
Жуниньо Бакуна
53'
Ливано Комененсия
56'
Жюрьен Гаари
75'
Жерван Кастанир
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эквадор - Кюрасао, который состоялся 21 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.