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Эквадор - Кюрасао 21 июня обзор матча

Дата публикации: 21-06-2026
Эквадор
Эквадор
0 : 0
Кюрасао
Кюрасао
Составы команд
Эквадор
Кюрасао
1ЭквадорврЭрнан Галиндес
6ЭквадорзщВильям Пачо
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
7ЭквадорзщПервис Эступиньян
71'
23ЭквадорпзМойсес Кайседо
21ЭквадорпзАлан Франко
83'
15ЭквадорпзПедро Вите
5ЭквадорпзХорди Альсивар
46'
9ЭквадорнпДжон Йебоа
89'
19ЭквадорнпГонсало Плата
13ЭквадорнпЭннер Валенсия
11ЭквадорнпKевин Родригес
46'
20ЭквадорнпНильсон Ангуло
71'
17ЭквадорзщАнхело Пресиадо
83'
16ЭквадорнпХорди Кайседо
89'
1КюрасаоврЭлой Ром
5КюрасаозщШерел Флоранус
18КюрасаозщАрмандо Обиспо
10КюрасаозщЛеандро Бакуна
20КюрасаозщДжошуа Бренет
3КюрасаозщЖюрьен Гаари
24КюрасаозщДеверон Фонвилл
75'
8КюрасаопзЛивано Комененсия
83'
7КюрасаопзЖуниньо Бакуна
75'
21КюрасаопзТахит Чонг
75'
9КюрасаонпЮрген Локадия
83'
4КюрасаозщРошон ван Эйма
75'
14КюрасаонпКенджи Горре
75'
16КюрасаонпДжерл Маргарита
75'
6КюрасаопзГодфрид Румерату
83'
19КюрасаонпЖерван Кастанир
83'
Запасные
12ЭквадорврМойсес Рамирес
22ЭквадорврГонсало Валье
2ЭквадорзщФеликс Торрес
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
25ЭквадорзщДжексон Поросо
26ЭквадорпзЯймар Медина
10ЭквадорпзКендри Паэс
18ЭквадорпзДениль Кастильо
8ЭквадорнпАнтони Валенсия
14ЭквадорнпАлан Минда
24ЭквадорнпХереми Аревало
25КюрасаоврТирик Бодак
26КюрасаоврТревор Дорнбюс
2КюрасаозщШуранди Самбо
23КюрасаозщРихедли Базур
15КюрасаопзАрьяни Марта
22КюрасаопзКевин Фелида
13КюрасаопзТайриз Нослин
11КюрасаонпДжереми Антониссе
12КюрасаонпСонче Хансен
17КюрасаонпБрандлей Кювас
Главные тренеры
АргентинаСебастьян Беккасесе
НидерландыДик Адвокат
Наказания
Хорди Альсивар
38'
Леандро Бакуна
39'
Жуниньо Бакуна
53'
Ливано Комененсия
56'
Жюрьен Гаари
75'
Жерван Кастанир
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эквадор - Кюрасао, который состоялся 21 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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