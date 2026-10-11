Реал Сосьедад - Депортиво 11 октября обзор матча Дата публикации: 11-10-2026 События матча Реал Сосьедад - Депортиво Ла-Корунья 29' ⚽ Джон Мартин (1 - 0) 34' ⚽ Арсен Захарян (2 - 0) 40' Давид Мелья 46' ⇄ Рики Родригес / Давид Мелья 54' ⚽ Гонсалу Гедеш (3 - 0) 56' ⇄ Джоб Очиенг / Гонсалу Гедеш 56' ⇄ Микель Оярсабаль / Арсен Захарян 57' ⇄ Адриа Алтимира / Химо Наварро 57' ⇄ Лоренцо Аматуччи / Диего Вильярес 57' ⇄ Адама Траоре / Луисми Крус 61' ⚽ Марио Сориано (3 - 1) 66' Пабло Марин Прямое удаление 69' ⚽ Йеремай Эрнандес (3 - 2) Пенальти 69' ⇄ Игор Субельдия / Карлос Солер 71' Хосе Мария Хименес 79' ⇄ Джонатан Асп Йенсен / Джакомо Куальята 88' ⇄ Эктор Фор / Андер Барренечеа 90' Лоренцо Аматуччи Прямое удаление 90' Янхель Эррера

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Сосьедад - Депортиво, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Халл Сити - Эвертон 11 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...

Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 11 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...

ЦСКА - Родина 11 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...

Ницца - Страсбург 11 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...