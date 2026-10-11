Реал Сосьедад - Депортиво 11 октября обзор матча
Дата публикации: 11-10-2026
События матча Реал Сосьедад - Депортиво Ла-Корунья
29'
⚽
Джон Мартин (1 - 0)
34'
⚽
Арсен Захарян (2 - 0)
40'
Давид Мелья
46'
⇄
Рики Родригес / Давид Мелья
54'
⚽
Гонсалу Гедеш (3 - 0)
56'
⇄
Джоб Очиенг / Гонсалу Гедеш
56'
⇄
Микель Оярсабаль / Арсен Захарян
57'
⇄
Адриа Алтимира / Химо Наварро
57'
⇄
Лоренцо Аматуччи / Диего Вильярес
57'
⇄
Адама Траоре / Луисми Крус
61'
⚽
Марио Сориано (3 - 1)
66'
Пабло МаринПрямое удаление
69'
⚽
Йеремай Эрнандес (3 - 2)Пенальти
69'
⇄
Игор Субельдия / Карлос Солер
71'
Хосе Мария Хименес
79'
⇄
Джонатан Асп Йенсен / Джакомо Куальята
88'
⇄
Эктор Фор / Андер Барренечеа
90'
Лоренцо АматуччиПрямое удаление
90'
Янхель Эррера
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Сосьедад - Депортиво, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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