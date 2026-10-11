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Реал Сосьедад - Депортиво 11 октября обзор матча

Дата публикации: 11-10-2026

Реал Сосьедад - Депортиво 11.10.2026 Ла Лига

События матча Реал Сосьедад - Депортиво Ла-Корунья
29'
Джон Мартин (1 - 0)
34'
Арсен Захарян (2 - 0)
40'
Давид Мелья
46'
Рики Родригес / Давид Мелья
54'
Гонсалу Гедеш (3 - 0)
56'
Джоб Очиенг / Гонсалу Гедеш
56'
Микель Оярсабаль / Арсен Захарян
57'
Адриа Алтимира / Химо Наварро
57'
Лоренцо Аматуччи / Диего Вильярес
57'
Адама Траоре / Луисми Крус
61'
Марио Сориано (3 - 1)
66'
Пабло МаринПрямое удаление
69'
Йеремай Эрнандес (3 - 2)Пенальти
69'
Игор Субельдия / Карлос Солер
71'
Хосе Мария Хименес
79'
Джонатан Асп Йенсен / Джакомо Куальята
88'
Эктор Фор / Андер Барренечеа
90'
Лоренцо АматуччиПрямое удаление
90'
Янхель Эррера

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Сосьедад - Депортиво, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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