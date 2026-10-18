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Лилль - Брест 18 октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026

Лилль - Брест 18.10.2026 ФПЛ

События матча Лилль - Стад Брестуа
6'
Мама Бальде (0 - 1)
13'
Камори Думбия
46'
Джозеф Нонге Боэнде / Мама Бальде
54'
Кэлвин Вердонк / Ромен Перро
58'
Брэдли Локко
64'
Оливье Жиру (1 - 1)Пенальти
65'
Сориба Дьяун / Дилан Баква
65'
Набиль Бенталеб / Бенжамен Андре
77'
Ибрагим Яия Канте / Пате Мбуп
77'
Мауритс Кьергор / Нгальяэль Мукау
82'
Мамади Диамбу / Камори Думбия
90'
Кэлвин Вердонк

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лилль - Брест, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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