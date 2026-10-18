Лилль - Брест 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Лилль - Стад Брестуа 6' ⚽ Мама Бальде (0 - 1) 13' Камори Думбия 46' ⇄ Джозеф Нонге Боэнде / Мама Бальде 54' ⇄ Кэлвин Вердонк / Ромен Перро 58' Брэдли Локко 64' ⚽ Оливье Жиру (1 - 1) Пенальти 65' ⇄ Сориба Дьяун / Дилан Баква 65' ⇄ Набиль Бенталеб / Бенжамен Андре 77' ⇄ Ибрагим Яия Канте / Пате Мбуп 77' ⇄ Мауритс Кьергор / Нгальяэль Мукау 82' ⇄ Мамади Диамбу / Камори Думбия 90' Кэлвин Вердонк

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лилль - Брест, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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