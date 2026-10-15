Шахтёр - АЕК Афины 14 октября обзор матча
Дата публикации: 15-10-2026
События матча Шахтёр (Донецк) - АЕК
18'
Ловро Маер
28'
⚽
Ловро Маер (0 - 1)
34'
⚽
Педриньо (1 - 1)Пенальти
42'
Арольд Мукуди
54'
Марлон Гомес
61'
Рэзван Марин
63'
⇄
Исаке / Педриньо
63'
⇄
Глейкер Мендоса / Неверттон
71'
⇄
Жуан Мариу / Ловро Маер
71'
⇄
Мият Гачинович / Зини
78'
⇄
Каан Кайринен / Милан Виталиш
79'
⇄
Барнабаш Варга / Лука Йович
80'
⚽
Винисиус Аугусто (2 - 1)
81'
⇄
Егор Назарина / Марлон Гомес
83'
⇄
Александр Зубков / Рэзван Марин
86'
⚽
Глейкер Мендоса (3 - 1)
87'
⇄
Лука Оливейра Мейреллес / Кауэ Элиас
87'
⇄
Лукас Феррейра / Алиссон Сантана
90'
Барнабаш Варга
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - АЕК Афины, который состоялся 14 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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