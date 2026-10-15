Шахтёр - АЕК Афины 14 октября обзор матча Дата публикации: 15-10-2026 События матча Шахтёр (Донецк) - АЕК 18' Ловро Маер 28' ⚽ Ловро Маер (0 - 1) 34' ⚽ Педриньо (1 - 1) Пенальти 42' Арольд Мукуди 54' Марлон Гомес 61' Рэзван Марин 63' ⇄ Исаке / Педриньо 63' ⇄ Глейкер Мендоса / Неверттон 71' ⇄ Жуан Мариу / Ловро Маер 71' ⇄ Мият Гачинович / Зини 78' ⇄ Каан Кайринен / Милан Виталиш 79' ⇄ Барнабаш Варга / Лука Йович 80' ⚽ Винисиус Аугусто (2 - 1) 81' ⇄ Егор Назарина / Марлон Гомес 83' ⇄ Александр Зубков / Рэзван Марин 86' ⚽ Глейкер Мендоса (3 - 1) 87' ⇄ Лука Оливейра Мейреллес / Кауэ Элиас 87' ⇄ Лукас Феррейра / Алиссон Сантана 90' Барнабаш Варга

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - АЕК Афины, который состоялся 14 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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