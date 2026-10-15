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Шахтёр - АЕК Афины 14 октября обзор матча

Дата публикации: 15-10-2026

Шахтёр - АЕК Афины

События матча Шахтёр (Донецк) - АЕК
18'
Ловро Маер
28'
Ловро Маер (0 - 1)
34'
Педриньо (1 - 1)Пенальти
42'
Арольд Мукуди
54'
Марлон Гомес
61'
Рэзван Марин
63'
Исаке / Педриньо
63'
Глейкер Мендоса / Неверттон
71'
Жуан Мариу / Ловро Маер
71'
Мият Гачинович / Зини
78'
Каан Кайринен / Милан Виталиш
79'
Барнабаш Варга / Лука Йович
80'
Винисиус Аугусто (2 - 1)
81'
Егор Назарина / Марлон Гомес
83'
Александр Зубков / Рэзван Марин
86'
Глейкер Мендоса (3 - 1)
87'
Лука Оливейра Мейреллес / Кауэ Элиас
87'
Лукас Феррейра / Алиссон Сантана
90'
Барнабаш Варга

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - АЕК Афины, который состоялся 14 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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