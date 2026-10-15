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Торринсе - Сандерленд 15 октября обзор матча

Дата публикации: 15-10-2026

Торринсе - Сандерленд

События матча Торреэнсе - Сандерленд
37'
Волней Волней (1 - 0)
43'
Жонатан Мутомбо
45'
Трей Хьюм
58'
Энцо Ле Фе / Малик Фофана
58'
Гранит Джака / Нильсон Ангуло
59'
Норди Мукиеле / Трей Хьюм
59'
Рейнилдо Мандава / Даянн Метали
63'
Стопира / Мануэль Посо Герреро
63'
Давид Бруну / Жонатан Мутомбо
67'
Жюль Ахока (1 - 1)
73'
Данни Жан / Жоау Маркеш
73'
Луис Кинтеро / Карем Зоаби
79'
Энцо Ле Фе
85'
Норди Мукиеле
90'
Муса Драмме / Малик Абубакари
90'
Ноа Садики (1 - 2)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Торринсе - Сандерленд, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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