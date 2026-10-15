Торринсе - Сандерленд 15 октября обзор матча Дата публикации: 15-10-2026 События матча Торреэнсе - Сандерленд 37' ⚽ Волней Волней (1 - 0) 43' Жонатан Мутомбо 45' Трей Хьюм 58' ⇄ Энцо Ле Фе / Малик Фофана 58' ⇄ Гранит Джака / Нильсон Ангуло 59' ⇄ Норди Мукиеле / Трей Хьюм 59' ⇄ Рейнилдо Мандава / Даянн Метали 63' ⇄ Стопира / Мануэль Посо Герреро 63' ⇄ Давид Бруну / Жонатан Мутомбо 67' ⚽ Жюль Ахока (1 - 1) 73' ⇄ Данни Жан / Жоау Маркеш 73' ⇄ Луис Кинтеро / Карем Зоаби 79' Энцо Ле Фе 85' Норди Мукиеле 90' ⇄ Муса Драмме / Малик Абубакари 90' ⚽ Ноа Садики (1 - 2)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Торринсе - Сандерленд, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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