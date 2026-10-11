Интер Майами - Ди-Си Юнайтед 11 Октября обзор матча
Дата публикации: 11-10-2026
Интер Майами
4 : 0
Ди-Си Юнайтед
События матча Интер Майами - Ди Си Юнайтед
3'
⚽
Луис Суарес (1 - 0)
39'
⚽
Луис Суарес (2 - 0)
47'
⚽
Лионель Месси (3 - 0)
56'
⇄
Натан Ордас / Джексон Хопкинс
56'
⇄
Матти Пелтола / Никола Маркович
60'
⚽
Лионель Месси (4 - 0)
61'
⇄
Рикельме Филлипи / Луис Суарес
68'
⇄
Сильван Хефти / Хосей Кидзима
68'
⇄
Брэндон Сервания / Андре Доззелл
70'
⇄
Теласко Сеговия / Давид Айяла
70'
⇄
Максимилиано Фалькон / Микаэль
78'
⇄
Иан Фрэй / Серхио Регилон
78'
⇄
Александр Шоу / Родриго Де Пауль
80'
⇄
Джаред Страуд / Жуан Пеглоу
Составы команд
Интер Майами
Майами
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|2
|зщ
|Гонсало Лухан
|16
|зщ
|Микаэл дос Сантос Силва
|
70'
|3
|зщ
|Серхио Регилон
|
78'
|5
|пз
|Каземиро
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|
78'
|10
|пз
|Лионель Месси
|80
|пз
|Матиас Галарса
|22
|пз
|Давид Айяла
|
70'
|9
|нп
|Луис Суарес
|
61'
|19
|нп
|Херман Бертераме
|11
|Riquelme Fillipi
|
61'
|37
|зщ
|Максимилиано Фалькон
|
70'
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|
70'
|17
|зщ
|Йен Фрэй
|
78'
|88
|пз
|Александр Шоу
|
78'
|1
|вр
|Шон Джонсон
|3
|зщ
|Лукас Бартлетт
|15
|зщ
|Кай Роулз
|6
|зщ
|Кейсуке Курокава
|2
|пз
|Kimito Nono
|25
|пз
|Джексон Хопкинс
|
56'
|21
|пз
|Андре Доззелл
|
68'
|77
|пз
|Хосэи Кидзима
|
68'
|7
|пз
|Жуан Пеглоу
|
80'
|27
|пз
|Nikola Markovic
|
56'
|9
|нп
|Тай Барибо
|4
|пз
|Матти Пельтола
|
56'
|22
|нп
|Натан Ордас
|
56'
|5
|зщ
|Сильван Хефти
|
68'
|23
|пз
|Брэндон Сервания
|
68'
|8
|пз
|Джаред Страуд
|
80'
Запасные
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|76
|зщ
|Эсекьель Абадья-Реда
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
|59
|Preston Plambeck
|26
|вр
|Алекс Боно
|13
|зщ
|Шон Нилис
|12
|зщ
|Коннер Энтли
|32
|Oscar Avilez
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
|Рене Вайлер
Голы
Луис Суарес
Херман Бертераме
1:0
3'
Луис Суарес
Херман Бертераме
2:0
39'
Лионель Месси
Луис Суарес
3:0
47'
Лионель Месси
Родриго Де Пауль
4:0
60'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Майами - Ди-Си Юнайтед, который состоялся 11 Октября 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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