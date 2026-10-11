Интер Майами - Ди-Си Юнайтед 11 Октября обзор матча Дата публикации: 11-10-2026 Интер Майами 4 : 0 Ди-Си Юнайтед События матча Интер Майами - Ди Си Юнайтед 3' ⚽ Луис Суарес (1 - 0) 39' ⚽ Луис Суарес (2 - 0) 47' ⚽ Лионель Месси (3 - 0) 56' ⇄ Натан Ордас / Джексон Хопкинс 56' ⇄ Матти Пелтола / Никола Маркович 60' ⚽ Лионель Месси (4 - 0) 61' ⇄ Рикельме Филлипи / Луис Суарес 68' ⇄ Сильван Хефти / Хосей Кидзима 68' ⇄ Брэндон Сервания / Андре Доззелл 70' ⇄ Теласко Сеговия / Давид Айяла 70' ⇄ Максимилиано Фалькон / Микаэль 78' ⇄ Иан Фрэй / Серхио Регилон 78' ⇄ Александр Шоу / Родриго Де Пауль 80' ⇄ Джаред Страуд / Жуан Пеглоу Составы команд Интер Майами Майами Ди-Си Юнайтед Вашингтон 97 вр Дейн Сент-Клэр 2 зщ Гонсало Лухан 16 зщ Микаэл дос Сантос Силва 70' 3 зщ Серхио Регилон 78' 5 пз Каземиро 7 пз Родриго Де Пауль 78' 10 пз Лионель Месси 80 пз Матиас Галарса 22 пз Давид Айяла 70' 9 нп Луис Суарес 61' 19 нп Херман Бертераме 11 Riquelme Fillipi 61' 37 зщ Максимилиано Фалькон 70' 8 пз Теласко Сеговия 70' 17 зщ Йен Фрэй 78' 88 пз Александр Шоу 78' 1 вр Шон Джонсон 3 зщ Лукас Бартлетт 15 зщ Кай Роулз 6 зщ Кейсуке Курокава 2 пз Kimito Nono 25 пз Джексон Хопкинс 56' 21 пз Андре Доззелл 68' 77 пз Хосэи Кидзима 68' 7 пз Жуан Пеглоу 80' 27 пз Nikola Markovic 56' 9 нп Тай Барибо 4 пз Матти Пельтола 56' 22 нп Натан Ордас 56' 5 зщ Сильван Хефти 68' 23 пз Брэндон Сервания 68' 8 пз Джаред Страуд 80' Запасные 34 вр Рокко Риос Ново 76 зщ Эсекьель Абадья-Реда 56 нп Даниэль Пинтер 59 Preston Plambeck 26 вр Алекс Боно 13 зщ Шон Нилис 12 зщ Коннер Энтли 32 Oscar Avilez Главные тренеры Хавьер Маскерано Рене Вайлер Голы Луис Суарес Херман Бертераме 1:0 3' Луис Суарес Херман Бертераме 2:0 39' Лионель Месси Луис Суарес 3:0 47' Лионель Месси Родриго Де Пауль 4:0 60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Майами - Ди-Си Юнайтед, который состоялся 11 Октября 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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