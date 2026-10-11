18:07 ()
Свернуть список

Интер Майами - Ди-Си Юнайтед 11 Октября обзор матча

Дата публикации: 11-10-2026
Интер Майами
Интер Майами
4 : 0
Ди-Си Юнайтед
Ди-Си Юнайтед
События матча Интер Майами - Ди Си Юнайтед
3'
Луис Суарес (1 - 0)
39'
Луис Суарес (2 - 0)
47'
Лионель Месси (3 - 0)
56'
Натан Ордас / Джексон Хопкинс
56'
Матти Пелтола / Никола Маркович
60'
Лионель Месси (4 - 0)
61'
Рикельме Филлипи / Луис Суарес
68'
Сильван Хефти / Хосей Кидзима
68'
Брэндон Сервания / Андре Доззелл
70'
Теласко Сеговия / Давид Айяла
70'
Максимилиано Фалькон / Микаэль
78'
Иан Фрэй / Серхио Регилон
78'
Александр Шоу / Родриго Де Пауль
80'
Джаред Страуд / Жуан Пеглоу
Составы команд
Интер Майами
Майами
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
97 Канада вр Дейн Сент-Клэр
2 Аргентина зщ Гонсало Лухан
16 Бразилия зщ Микаэл дос Сантос Силва
70'
3 Испания зщ Серхио Регилон
78'
5 Бразилия пз Каземиро
7 Аргентина пз Родриго Де Пауль
78'
10 Аргентина пз Лионель Месси
80 Парагвай пз Матиас Галарса
22 Аргентина пз Давид Айяла
70'
9 Уругвай нп Луис Суарес
61'
19 Аргентина нп Херман Бертераме
11 Бразилия Riquelme Fillipi
61'
37 Уругвай зщ Максимилиано Фалькон
70'
8 Венесуэла пз Теласко Сеговия
70'
17 Ямайка зщ Йен Фрэй
78'
88 США пз Александр Шоу
78'
1 США вр Шон Джонсон
3 США зщ Лукас Бартлетт
15 Австралия зщ Кай Роулз
6 Япония зщ Кейсуке Курокава
2 Япония пз Kimito Nono
25 США пз Джексон Хопкинс
56'
21 Англия пз Андре Доззелл
68'
77 Япония пз Хосэи Кидзима
68'
7 Бразилия пз Жуан Пеглоу
80'
27 Канада пз Nikola Markovic
56'
9 Израиль нп Тай Барибо
4 Финляндия пз Матти Пельтола
56'
22 Сальвадор нп Натан Ордас
56'
5 Швейцария зщ Сильван Хефти
68'
23 США пз Брэндон Сервания
68'
8 США пз Джаред Страуд
80'
Запасные
34 Аргентина вр Рокко Риос Ново
76 США зщ Эсекьель Абадья-Реда
56 США нп Даниэль Пинтер
59 США Preston Plambeck
26 США вр Алекс Боно
13 США зщ Шон Нилис
12 США зщ Коннер Энтли
32 США Oscar Avilez
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
Швейцария Рене Вайлер
Голы
Луис Суарес
Херман Бертераме
1:0
3'
Луис Суарес
Херман Бертераме
2:0
39'
Лионель Месси
Луис Суарес
3:0
47'
Лионель Месси
Родриго Де Пауль
4:0
60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Майами - Ди-Си Юнайтед, который состоялся 11 Октября 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Реал Мадрид - Вильярреал 10 октября обзор матча
    Реал Мадрид - Вильярреал 10 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
  • ПСЖ - Ле-Ман 10 октября обзор матча
    ПСЖ - Ле-Ман 10 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
  • Монако - Тулуза 10 октября обзор матча
    Монако - Тулуза 10 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
  • Лорьян - Париж 10 октября обзор матча
    Лорьян - Париж 10 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
  • Брест - Анже 10 октября обзор матча
    Брест - Анже 10 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close