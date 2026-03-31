Кот-д'Ивуар - Норвегия 30 Июня прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кот-д'Ивуар - Норвегия, которое состоится 30 Июня 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Яхья Фофана
|17
|зщ
|Гела Дуэ
|7
|зщ
|Одилон Коссуну
|2
|зщ
|Усман Дьоманде
|3
|зщ
|Гислейн Конан
|8
|пз
|Франк Кессье
|18
|пз
|Ибраим Сангаре
|26
|пз
|Крист Инао Улаи
|15
|нп
|Амад Диалло
|11
|нп
|Ян Диоманд
|19
|нп
|Николя Пепе
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|17
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|5
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|8
|пз
|Сандер Берге
|6
|пз
|Патрик Берг
|14
|пз
|Фредрик Эурснес
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|7
|нп
|Александр Сёрлот
|20
|нп
|Антонио Нуса
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|Эмерс Фаэ
|Столе Сольбаккен
|25.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа E. 3-й тур
|0 : 2
|20.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|2 : 1
|15.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа E. 1-й тур
|1 : 0
|04.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|31.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 0
| ЮАР
Канада
|0 : 1
| Бразилия
Япония
|29.06
| Германия
Парагвай
|29.06
| Нидерланды
Марокко
|30.06
| Кот-д'Ивуар
Норвегия
|30.06
| Франция
Швеция
|01.07
| Мексика
Эквадор
|01.07
| Англия
ДР Конго
|01.07
| Бельгия
Сенегал
|01.07
| США
Босния и Герцеговина
|02.07
| Испания
Австрия
|02.07
| Португалия
Хорватия
|03.07
| Швейцария
Алжир
|03.07
| Австралия
Египет
|03.07
| Аргентина
Кабо-Верде
|04.07
| Колумбия
Гана
|04.07
| Канада
A04
|04.07
| A01
A02
|05.07
| A09
A10
|05.07
| A11
A12
|06.07
| A05
A06
|06.07
| A07
A08
|07.07
| A13
A14
|07.07
| A15
A16
|07.07
| B01
B02
|09.07
| B03
B04
|10.07
| B05
B06
|12.07
| B07
B08
|12.07
| QF1
QF2
|14.07
| QF3
QF4
|15.07
| LSF1
LSF2
|19.07
| SF1
SF2
|19.07