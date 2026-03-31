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Кот-д'Ивуар - Норвегия 30 Июня прямая трансляция

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США), вместимость: 111000
30 Июня 2026 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла);
Кот-д'Ивуар
Норвегия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кот-д'Ивуар - Норвегия, которое состоится 30 Июня 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кот-д'Ивуар
Норвегия
1 Кот-д'Ивуар вр Яхья Фофана
17 Кот-д'Ивуар зщ Гела Дуэ
7 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
2 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
3 Кот-д'Ивуар зщ Гислейн Конан
8 Кот-д'Ивуар пз Франк Кессье
18 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
26 Кот-д'Ивуар пз Крист Инао Улаи
15 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
11 Кот-д'Ивуар нп Ян Диоманд
19 Кот-д'Ивуар нп Николя Пепе
1 Норвегия вр Эрьян Нюланд
3 Норвегия зщ Кристоффер Аер
17 Норвегия зщ Торбьёрн Хеггем
5 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
8 Норвегия пз Сандер Берге
6 Норвегия пз Патрик Берг
14 Норвегия пз Фредрик Эурснес
10 Норвегия пз Мартин Эдегор
7 Норвегия нп Александр Сёрлот
20 Норвегия нп Антонио Нуса
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Кот-д'Ивуар Эмерс Фаэ
Норвегия Столе Сольбаккен
История личных встреч
25.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа E. 3-й тур 0 : 2Кот-д'Ивуар
20.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа E. 2-й тур 2 : 1Кот-д'Ивуар
15.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа E. 1-й тур Кот-д'Ивуар1 : 0
04.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 1 : 2Кот-д'Ивуар
31.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Кот-д'Ивуар1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026: Кот-д'Ивуар — Норвегия. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
ЮАР
Канада
0 : 1
Бразилия
Япония
29.06
Германия
Парагвай
29.06
Нидерланды
Марокко
30.06
Кот-д'Ивуар
Норвегия
30.06
Франция
Швеция
01.07
Мексика
Эквадор
01.07
Англия
ДР Конго
01.07
Бельгия
Сенегал
01.07
США
Босния и Герцеговина
02.07
Испания
Австрия
02.07
Португалия
Хорватия
03.07
Швейцария
Алжир
03.07
Австралия
Египет
03.07
Аргентина
Кабо-Верде
04.07
Колумбия
Гана
04.07
1/8 финала
Канада
A04
04.07
A01
A02
05.07
A09
A10
05.07
A11
A12
06.07
A05
A06
06.07
A07
A08
07.07
A13
A14
07.07
A15
A16
07.07
1/4 финала
B01
B02
09.07
B03
B04
10.07
B05
B06
12.07
B07
B08
12.07
1/2 финала
QF1
QF2
14.07
QF3
QF4
15.07
За 3-е место
LSF1
LSF2
19.07
Финал
SF1
SF2
19.07

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