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Швейцария - Алжир 03 Июля прямая трансляция

Стадион: Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада), вместимость: 21000
03 Июля 2026 года в 06:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала
Главный судья: Яэль Фалькон Перес (Буэнос-Айрес, Аргентина);
Швейцария
Алжир

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Алжир, которое состоится 03 Июля 2026 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Алжир
1 Швейцария вр Грегор Кобель
25 Швейцария зщ Лука Хакес
4 Швейцария зщ Нико Эльведи
5 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
10 Швейцария пз Гранит Джака
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
9 Швейцария пз Йохан Манзамби
11 Швейцария нп Дан Ндой
17 Швейцария нп Рубен Варгас
7 Швейцария нп Брил Эмболо
16 Алжир вр Уссама Бенбут
17 Алжир зщ Рафик Белгали
2 Алжир зщ Айсса Манди
21 Алжир зщ Рами Бенсебаини
15 Алжир зщ Райан Аит-Нури
19 Алжир пз Набиль Бенталеб
8 Алжир пз Уссем Ауар
22 Алжир пз Ибрахим Маза
10 Алжир пз Фарес Шаиби
7 Алжир нп Рияд Марез
9 Алжир нп Амин Гуири
Главные тренеры
Швейцария Мурат Якин
Швейцария Владимир Петкович
История личных встреч
24.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа B. 3-й тур Швейцария2 : 1
18.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа B. 2-й тур Швейцария4 : 1
13.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа B. 1-й тур 1 : 1Швейцария
06.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Швейцария1 : 1
31.05.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Швейцария4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026: Швейцария — Алжир. Начало встречи запланировано на 06:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
ЮАР
Канада
0 : 1
Бразилия
Япония
2 : 1
Германия
Парагвай
1 : 1 3 : 4
Нидерланды
Марокко
1 : 1 2 : 3
Кот-д'Ивуар
Норвегия
1 : 2
Франция
Швеция
3 : 0
Мексика
Эквадор
2 : 0
Англия
ДР Конго
2 : 1
Бельгия
Сенегал
01.07
США
Босния и Герцеговина
02.07
Испания
Австрия
02.07
Португалия
Хорватия
03.07
Швейцария
Алжир
03.07
Австралия
Египет
03.07
Аргентина
Кабо-Верде
04.07
Колумбия
Гана
04.07
1/8 финала
Канада
Марокко
04.07
Парагвай
Франция
05.07
Бразилия
Норвегия
05.07
Мексика
Англия
06.07
A05
A06
06.07
A07
A08
07.07
A13
A14
07.07
A15
A16
07.07
1/4 финала
B01
B02
09.07
B03
B04
10.07
B05
B06
12.07
B07
B08
12.07
1/2 финала
QF1
QF2
14.07
QF3
QF4
15.07
За 3-е место
LSF1
LSF2
19.07
Финал
SF1
SF2
19.07

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