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Аустрия - Лечче 17 Июля прямая трансляция

17 Июля 2026 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Аустрия В
Лечче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аустрия В - Лечче, которое состоится 17 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аустрия В
Вена, Австрия
Лечче
Лечче, Италия
Главные тренеры
Австрия Штефан Хельм
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
17.05.2026 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Аустрия В0 : 3
10.05.2026 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 31-й тур 0 : 2Аустрия В
03.05.2026 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 30-й тур Аустрия В1 : 0
26.04.2026 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 29-й тур 1 : 1Аустрия В
22.04.2026 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 28-й тур 3 : 1Аустрия В

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