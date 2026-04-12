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Бирмингем Сити - Барселона 31 Июля прямая трансляция

31 Июля 2026 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Бирмингем Сити
Барселона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Барселона, которое состоится 31 Июля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем, Англия
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
Уэльс Крис Дэвис
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
02.05.2026 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 1 : 1Бирмингем Сити
25.04.2026 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Бирмингем Сити2 : 1
22.04.2026 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Бирмингем Сити2 : 1
18.04.2026 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 1Бирмингем Сити
12.04.2026 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Бирмингем Сити2 : 0
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Бирмингем
0%
Ничья
50%
Барселона
50%

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