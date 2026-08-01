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ПСЖ - Астон Вилла 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
12 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок УЕФА 2026, Финал
Главный судья: Омар Абдулкадир Артан (Могадишо, Сомали);
ПСЖ
Астон Вилла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Астон Вилла, которое состоится 12 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок УЕФА 2026, Финал, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
15.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Астон Вилла3 : 2ПСЖ
09.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ3 : 1Астон Вилла
Кто победит?
1 голосов болельщиков
ПСЖ
100%
Ничья
0%
Астон Вилла
0%

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