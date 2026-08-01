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Реал Мадрид - Малага 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
30 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 3-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Реал Мадрид
Малага

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Малага, которое состоится 30 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Малага
Малага
1БельгияврТибо Куртуа
24НидерландызщДензел Думфрис
16ФранциязщИбраима Конате
4ИспаниязщДин Хёйсен
17ИспаниязщМарк Кукурелья
20ПортугалияпзБернарду Силва
8УругвайпзФедерико Вальверде
15ТурцияпзАрда Гюлер
5АнглияпзДжуд Беллингем
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
10ФранциянпКилиан Мбаппе
1ИспанияврАльфонсо Эрреро
3ИспаниязщCarlos Puga
15ИспаниязщAngel Recio
4ИспаниязщEinar Galilea
31Испаниязщ Rafita
22ИспанияпзДаниэль Лоренсо
23ИспанияпзИсан Мерино
8ИспаниянпКарлос Дотор
11ИспаниянпХоакин Муньос
9Испаниянп Chupe
10ИспаниянпДавид Ларрубия
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
15.04.2018Испания - Примера32-й турМалага1 : 2Реал Мадрид
25.11.2017Испания - Примера13-й турРеал Мадрид3 : 2Малага
21.05.2017Испания - Примера38-й турМалага0 : 2Реал Мадрид
21.01.2017Испания - Примера19-й турРеал Мадрид2 : 1Малага
21.02.2016Испания - Примера25-й турМалага1 : 1Реал Мадрид
26.09.2015Испания - Примера6-й турРеал Мадрид0 : 0Малага
18.04.2015Испания - Примера32-й турРеал Мадрид3 : 1Малага
29.11.2014Испания - Примера13-й турМалага1 : 2Реал Мадрид
15.03.2014Испания - Примера28-й турМалага0 : 1Реал Мадрид
19.10.2013Испания - Примера9-й турРеал Мадрид2 : 0Малага
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Реал» — «Малага». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алавес37
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
4
Лига чемпионов
Севилья26
5
Лига Европы
Бетис36
6
Лига конференций
Осасуна24
7 Леванте34
8 Атлетико М24
9 Расинг34
10 Эспаньол23
11 Хетафе23
12 Депортиво22
13 Вильярреал32
14 Сельта21
15 Валенсия21
16 Райо Вальекано21
17 Малага21
18
Зона вылета
Эльче31
19
Зона вылета
Атлетик Б20
20
Зона вылета
Реал Сосьедад20
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Реал Мадрид
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Малага
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