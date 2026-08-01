Реал Мадрид - Малага 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Малага, которое состоится 30 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|20
|пз
|Бернарду Силва
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|15
|пз
|Арда Гюлер
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Альфонсо Эрреро
|3
|зщ
|Carlos Puga
|15
|зщ
|Angel Recio
|4
|зщ
|Einar Galilea
|31
|зщ
|Rafita
|22
|пз
|Даниэль Лоренсо
|23
|пз
|Исан Мерино
|8
|нп
|Карлос Дотор
|11
|нп
|Хоакин Муньос
|9
|нп
|Chupe
|10
|нп
|Давид Ларрубия
|Жозе Моуринью
|15.04.2018
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|25.11.2017
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 2
|21.05.2017
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|21.01.2017
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|21.02.2016
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|26.09.2015
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 0
|18.04.2015
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 1
|29.11.2014
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 2
|15.03.2014
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 1
|19.10.2013
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алавес
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Севилья
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Бетис
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|2
|4
|7
|Леванте
|3
|4
|8
|Атлетико М
|2
|4
|9
|Расинг
|3
|4
|10
|Эспаньол
|2
|3
|11
|Хетафе
|2
|3
|12
|Депортиво
|2
|2
|13
|Вильярреал
|3
|2
|14
|Сельта
|2
|1
|15
|Валенсия
|2
|1
|16
|Райо Вальекано
|2
|1
|17
|Малага
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Эльче
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Атлетик Б
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|2
|0