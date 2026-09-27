22:00 ()
Свернуть список

Нидерланды - Сербия 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
04 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 4-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Паланга, Литва);
Нидерланды
Сербия

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Нидерланды
Сербия
1НидерландыврБарт Вербрюгген
22НидерландызщДензел Думфрис
12НидерландызщЮрриен Тимбер
4НидерландызщВирджил ван Дейк
15НидерландызщМикки ван де Вен
8НидерландыпзРайан Гравенберх
18НидерландыпзЙоей Верман
14НидерландыпзТейани Рейндерс
7НидерландынпКрисенсио Саммервилл
17НидерландынпМекс Мердинк
10НидерландынпНоа Ланг
1СербияврДжордже Петрович
2СербиязщКоста Неделькович
16СербиязщСтрахиня Эракович
6СербиязщНеманья Гудель
15СербиязщСрджан Бабич
11СербиязщФилип Костич
14СербияпзАндрия Живкович
5СербияпзНеманья Максимович
19СербияпзСтефан Джодич
10СербияпзДушан Тадич
8СербиянпЛука Йович
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
СербияВелько Паунович
История личных встреч
27.09.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 2. 2-й турСербия1 : 2Нидерланды
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Нидерланды — Сербия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция37
2
1/4 финала
Бельгия36
3
Стыковая зона
Италия34
4
Зона вылета
Турция30
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Германия34
4
Зона вылета
Сербия30
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания26
2
1/4 финала
Англия23
3
Стыковая зона
Хорватия23
4
Зона вылета
Чехия20
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Дания33
3
Стыковая зона
Норвегия33
4
Зона вылета
Уэльс33
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Нидерланды
100%
Ничья
0%
Сербия
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close