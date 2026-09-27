Нидерланды - Сербия 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
04 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 4-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Паланга, Литва);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Нидерланды
Сербия
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|15
|зщ
|Микки ван де Вен
|8
|пз
|Райан Гравенберх
|18
|пз
|Йоей Верман
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|17
|нп
|Мекс Мердинк
|10
|нп
|Ноа Ланг
|1
|вр
|Джордже Петрович
|2
|зщ
|Коста Неделькович
|16
|зщ
|Страхиня Эракович
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|15
|зщ
|Срджан Бабич
|11
|зщ
|Филип Костич
|14
|пз
|Андрия Живкович
|5
|пз
|Неманья Максимович
|19
|пз
|Стефан Джодич
|10
|пз
|Душан Тадич
|8
|нп
|Лука Йович
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Велько Паунович
История личных встреч
|27.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 2. 2-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Нидерланды — Сербия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|3
|6
| 3
Стыковая зона
|Италия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Турция
|3
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|3
|5
| 3
Стыковая зона
|Германия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Сербия
|3
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Англия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Дания
|3
|3
| 3
Стыковая зона
|Норвегия
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|3
|3
Кто победит?
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