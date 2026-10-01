Уэльс - Дания 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
04 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 4-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Уэльс
Дания
|12
|вр
|Дэнни Уорд
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|6
|зщ
|Бенджамин Кабанго
|4
|зщ
|Бен Дэвис
|15
|зщ
|Джей Дасилва
|5
|пз
|Итан Ампаду
|17
|пз
|Джордан Джеймс
|20
|пз
|Дэниел Джеймс
|19
|пз
|Сорба Томас
|10
|нп
|Лиам Каллен
|9
|нп
|Льюис Кумас
|16
|вр
|Мадс Хермансен
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Оливер Нильсен
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|21
|пз
|Мортен Юльманн
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|8
|нп
|Густав Исаксен
|14
|нп
|Миккель Дамсгор
|20
|нп
|Мохаммед Дарами
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Крэйг Беллами
|Брайан Ример
История личных встреч
|27.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 4. 2-й тур
|2 : 0
|26.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 4
|16.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 4. 5-й тур
|1 : 2
|09.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 4. 2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|3
|6
| 3
Стыковая зона
|Италия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Турция
|3
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|3
|5
| 3
Стыковая зона
|Германия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Сербия
|3
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Англия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Дания
|3
|3
| 3
Стыковая зона
|Норвегия
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|3
|3
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