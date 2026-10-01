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Уэльс - Дания 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
04 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 4-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Уэльс
Дания

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Уэльс
Дания
12УэльсврДэнни Уорд
3УэльсзщНеко Уильямс
6УэльсзщБенджамин Кабанго
4УэльсзщБен Дэвис
15УэльсзщДжей Дасилва
5УэльспзИтан Ампаду
17УэльспзДжордан Джеймс
20УэльспзДэниел Джеймс
19УэльспзСорба Томас
10УэльснпЛиам Каллен
9УэльснпЛьюис Кумас
16ДанияврМадс Хермансен
13ДаниязщРасмус Кристенсен
2ДаниязщЙоаким Андерсен
3ДаниязщОливер Нильсен
5ДаниязщЙоаким Мехле
21ДанияпзМортен Юльманн
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
8ДаниянпГустав Исаксен
14ДаниянпМиккель Дамсгор
20ДаниянпМохаммед Дарами
9ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
УэльсКрэйг Беллами
ДанияБрайан Ример
История личных встреч
27.09.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 4. 2-й турДания2 : 0Уэльс
26.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раунд1/8 финалаУэльс0 : 4Дания
16.11.2018Лига наций УЕФАЛига B. Группа 4. 5-й турУэльс1 : 2Дания
09.09.2018Лига наций УЕФАЛига B. Группа 4. 2-й турДания2 : 0Уэльс
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция37
2
1/4 финала
Бельгия36
3
Стыковая зона
Италия34
4
Зона вылета
Турция30
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Германия34
4
Зона вылета
Сербия30
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания26
2
1/4 финала
Англия23
3
Стыковая зона
Хорватия23
4
Зона вылета
Чехия20
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Дания33
3
Стыковая зона
Норвегия33
4
Зона вылета
Уэльс33
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Уэльс
0%
Ничья
0%
Дания
100%

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