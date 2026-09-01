Португалия - Норвегия 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
04 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 4-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Португалия
Норвегия
|1
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Жоау Канселу
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|13
|зщ
|Ренату Вейга
|19
|зщ
|Нуну Мендеш
|15
|пз
|Жоау Невеш
|23
|пз
|Витинья
|18
|пз
|Педру Нету
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|7
|нп
|Рафаэл Леау
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|5
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|8
|пз
|Сандер Берге
|19
|пз
|Тело Осгор
|22
|нп
|Оскар Бобб
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|20
|нп
|Антонио Нуса
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
|Столе Сольбаккен
История личных встреч
|27.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 4. 2-й тур
|1 : 2
|29.05.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|04.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|1 : 0
|07.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Португалия — Норвегия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|3
|6
| 3
Стыковая зона
|Италия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Турция
|3
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|3
|5
| 3
Стыковая зона
|Германия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Сербия
|3
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Англия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Дания
|3
|3
| 3
Стыковая зона
|Норвегия
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|3
|3
Кто победит?
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