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Португалия - Норвегия 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
04 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 4-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Португалия
Норвегия

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Составы команд
Португалия
Норвегия
1ПортугалияврДиогу Кошта
20ПортугалиязщЖоау Канселу
3ПортугалиязщРубен Диаш
13ПортугалиязщРенату Вейга
19ПортугалиязщНуну Мендеш
15ПортугалияпзЖоау Невеш
23Португалияпз Витинья
18ПортугалияпзПедру Нету
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
7ПортугалиянпРафаэл Леау
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
1НорвегияврЭрьян Нюланд
14НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
3НорвегиязщКристоффер Аер
4НорвегиязщЛео Эстигор
5НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
10НорвегияпзМартин Эдегор
8НорвегияпзСандер Берге
19НорвегияпзТело Осгор
22НорвегиянпОскар Бобб
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
20НорвегиянпАнтонио Нуса
Главные тренеры
ПортугалияЖорже Жезуш
НорвегияСтоле Сольбаккен
История личных встреч
27.09.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 4. 2-й турНорвегия1 : 2Португалия
29.05.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Португалия3 : 0Норвегия
04.06.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа H. 6-й турПортугалия1 : 0Норвегия
07.09.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа H. 2-й турНорвегия1 : 0Португалия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Португалия — Норвегия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция37
2
1/4 финала
Бельгия36
3
Стыковая зона
Италия34
4
Зона вылета
Турция30
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Германия34
4
Зона вылета
Сербия30
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания26
2
1/4 финала
Англия23
3
Стыковая зона
Хорватия23
4
Зона вылета
Чехия20
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Дания33
3
Стыковая зона
Норвегия33
4
Зона вылета
Уэльс33
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Португалия
60%
Ничья
40%
Норвегия
0%

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