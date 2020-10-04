Косово - Австрия 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
04 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 4-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Косово
Австрия
|16
|вр
|Амир Саипи
|15
|зщ
|Мергим Войвода
|5
|зщ
|Люмбард Деллова
|13
|зщ
|Дион Галлапени
|4
|пз
|Илир Красники
|17
|пз
|Эрмал Красники
|8
|пз
|Valmir Matoshi
|23
|пз
|Леон Авдуллаху
|10
|пз
|Эдон Жегрова
|11
|нп
|Фисник Аслани
|9
|нп
|Альбион Рахмани
|1
|вр
|Александр Шлагер
|5
|зщ
|Штефан Пош
|3
|зщ
|Кевин Дансо
|15
|зщ
|Филипп Линхарт
|14
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|20
|зщ
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Николас Зайвальд
|4
|пз
|Ксавер Шлагер
|21
|пз
|Патрик Виммер
|18
|пз
|Романо Шмид
|9
|нп
|Саша Калайджич
Главные тренеры
|Франко Фода
|Ральф Рангник
История личных встреч
|27.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 3. 2-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Украина
|3
|4
|3
|Венгрия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Грузия
|3
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|3
|4
|3
|Ирландия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|3
|1
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|3
|5
|3
|Польша
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|3
|0
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