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Косово - Австрия 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
04 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 4-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Косово
Австрия

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Косово
Австрия
16КосововрАмир Саипи
15КосовозщМергим Войвода
5КосовозщЛюмбард Деллова
13КосовозщДион Галлапени
4КосовопзИлир Красники
17КосовопзЭрмал Красники
8ШвейцарияпзValmir Matoshi
23КосовопзЛеон Авдуллаху
10КосовопзЭдон Жегрова
11КосовонпФисник Аслани
9КосовонпАльбион Рахмани
1АвстрияврАлександр Шлагер
5АвстриязщШтефан Пош
3АвстриязщКевин Дансо
15АвстриязщФилипп Линхарт
14АвстриязщМаксимилиан Вёбер
20АвстриязщКонрад Лаймер
6АвстрияпзНиколас Зайвальд
4АвстрияпзКсавер Шлагер
21АвстрияпзПатрик Виммер
18АвстрияпзРомано Шмид
9АвстриянпСаша Калайджич
Главные тренеры
ГерманияФранко Фода
ГерманияРальф Рангник
История личных встреч
27.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 3. 2-й турАвстрия3 : 1Косово
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария26
2
Плей-офф за повышение
Словения24
3 Шотландия21
4
Стыковая зона
Северная Македония20
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия37
2
Плей-офф за повышение
Украина34
3 Венгрия34
4
Стыковая зона
Грузия31
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия37
2
Плей-офф за повышение
Косово34
3 Ирландия34
4
Стыковая зона
Израиль31
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина35
3 Польша34
4
Стыковая зона
Румыния30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Косово
0%
Ничья
0%
Австрия
0%

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