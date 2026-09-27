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Ирландия - Израиль 04 Октября прямая трансляция

Стадион: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия), вместимость: 4500
04 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 4-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Ирландия
Израиль

Стартовый состав
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Составы команд
Ирландия
Израиль
1ИрландияврКивин Келлехер
4ИрландиязщДара О'Ши
15ИрландиязщДжон Иган
5ИрландиязщДжейк О'Брайен
3ИрландияпзЛиам Скэйлз
6ИрландияпзДжейсон Моламби
14ИрландияпзКонор Ковентри
18ИрландияпзРайан Мэннинг
17ИрландияпзДжек Мойлан
10ИрландиянпАдам Айда
7ИрландиянпТрой Пэрротт
23ИзраильврАссаф Цур
13ИзраильзщНикита Стоянов
5ИзраильзщИдан Начмиас
4ИзраильзщРаз Шломо
17ИзраильпзАнан Халаили
15ИзраильпзЭлиэль Перец
8ИзраильпзДор Перец
20ИзраильпзЛиэль Абада
10ИзраильпзМанор Соломон
11ИзраильнпОскар Глух
19ИзраильнпДор Тургеман
Главные тренеры
ИсландияХеймир Хадльгримссон
ИзраильРан Бен-Шимон
История личных встреч
27.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 3. 2-й турИзраиль0 : 3Ирландия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария26
2
Плей-офф за повышение
Словения24
3 Шотландия21
4
Стыковая зона
Северная Македония20
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия37
2
Плей-офф за повышение
Украина34
3 Венгрия34
4
Стыковая зона
Грузия31
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия37
2
Плей-офф за повышение
Косово34
3 Ирландия34
4
Стыковая зона
Израиль31
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина35
3 Польша34
4
Стыковая зона
Румыния30
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Ирландия
0%
Ничья
50%
Израиль
50%

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