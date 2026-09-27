Ирландия - Израиль 04 Октября прямая трансляция
Стадион: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия), вместимость: 4500
04 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 4-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Ирландия
Израиль
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|4
|зщ
|Дара О'Ши
|15
|зщ
|Джон Иган
|5
|зщ
|Джейк О'Брайен
|3
|пз
|Лиам Скэйлз
|6
|пз
|Джейсон Моламби
|14
|пз
|Конор Ковентри
|18
|пз
|Райан Мэннинг
|17
|пз
|Джек Мойлан
|10
|нп
|Адам Айда
|7
|нп
|Трой Пэрротт
|23
|вр
|Ассаф Цур
|13
|зщ
|Никита Стоянов
|5
|зщ
|Идан Начмиас
|4
|зщ
|Раз Шломо
|17
|пз
|Анан Халаили
|15
|пз
|Элиэль Перец
|8
|пз
|Дор Перец
|20
|пз
|Лиэль Абада
|10
|пз
|Манор Соломон
|11
|нп
|Оскар Глух
|19
|нп
|Дор Тургеман
Главные тренеры
|Хеймир Хадльгримссон
|Ран Бен-Шимон
История личных встреч
|27.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 3. 2-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Украина
|3
|4
|3
|Венгрия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Грузия
|3
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|3
|4
|3
|Ирландия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|3
|1
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|3
|5
|3
|Польша
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|3
|0
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