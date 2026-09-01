Азербайджан - Литва 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Палмс — Нефтчи Арена (Баку, Азербайджан), вместимость: 11000
04 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 2. 4-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Азербайджан
Литва
Главные тренеры
|Айхан Аббасов
|Эдгарас Янкаускас
История личных встреч
|27.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига D
|Группа 2. 2-й тур
|1 : 1
|25.03.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мальта
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Гибралтар
|2
|2
|3
|Андорра
|2
|1
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Литва
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Азербайджан
|2
|2
|3
|Лихтенштейн
|2
|1
Кто победит?
1 голосов болельщиков