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Азербайджан - Литва 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Палмс — Нефтчи Арена (Баку, Азербайджан), вместимость: 11000
04 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 2. 4-й тур
Азербайджан
Литва

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Составы команд
Азербайджан
Литва
Главные тренеры
АзербайджанАйхан Аббасов
ЛитваЭдгарас Янкаускас
История личных встреч
27.09.2026Лига наций УЕФА. Лига DГруппа 2. 2-й турЛитва1 : 1Азербайджан
25.03.2019Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Азербайджан0 : 0Литва
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Мальта24
2
Плей-офф за повышение
Гибралтар22
3 Андорра21
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Литва24
2
Плей-офф за повышение
Азербайджан22
3 Лихтенштейн21
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Азербайджан
0%
Ничья
0%
Литва
100%

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