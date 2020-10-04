Мальта - Андорра 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
04 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 1. 4-й тур
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Составы команд
Мальта
Андорра
Главные тренеры
|Эмилио Де Лео
|Кольдо Альварес
История личных встреч
|24.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига D
|Группа 1. 1-й тур
|1 : 2
|19.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 6-й тур
|0 : 0
|10.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 2-й тур
|0 : 1
|14.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. 5-й тур
|3 : 1
|10.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. 3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мальта
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Гибралтар
|2
|2
|3
|Андорра
|2
|1
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Литва
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Азербайджан
|2
|2
|3
|Лихтенштейн
|2
|1
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