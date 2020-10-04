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Мальта - Андорра 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
04 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 1. 4-й тур
Мальта
Андорра

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Составы команд
Мальта
Андорра
Главные тренеры
ИталияЭмилио Де Лео
АндорраКольдо Альварес
История личных встреч
24.09.2026Лига наций УЕФА. Лига DГруппа 1. 1-й турАндорра1 : 2Мальта
19.11.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 6-й турМальта0 : 0Андорра
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 2-й турАндорра0 : 1Мальта
14.11.2020Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 5-й турМальта3 : 1Андорра
10.10.2020Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 3-й турАндорра0 : 0Мальта
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Мальта24
2
Плей-офф за повышение
Гибралтар22
3 Андорра21
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Литва24
2
Плей-офф за повышение
Азербайджан22
3 Лихтенштейн21
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Мальта
50%
Ничья
50%
Андорра
0%

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