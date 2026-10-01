Спартак Кс - Челябинск 13 Октября прямая трансляция
13 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 5-й раунд
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Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
|Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
|05.09.2026
|Россия — Лига Pari
|10-й тур
|0 : 1
|07.03.2026
|Россия — Лига Pari
|23-й тур
|3 : 3
|17.08.2025
|Россия — Лига Pari
|5-й тур
|2 : 1
|18.05.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 13-й тур
|1 : 5
|30.03.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 5-й тур
|3 : 1
|12.10.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 13-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 5-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|7
|2
|Рубин
|3
|4
|3
|Оренбург
|3
|4
|4
|Родина
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|7
|2
|Динамо М
|3
|6
|3
|Ахмат
|3
|4
|4
|Факел
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|8
|2
|Крылья Советов
|3
|6
|3
|Балтика
|3
|3
|4
|Динамо Мх
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|3
|9
|2
|Акрон
|3
|5
|3
|ЦСКА
|3
|2
|4
|Локомотив М
|3
|2
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