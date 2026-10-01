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Спартак Кс - Челябинск 13 Октября прямая трансляция

13 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 5-й раунд
Спартак Кс
Челябинск

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Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
Россия Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
05.09.2026 Россия — Лига Pari 10-й тур Челябинск0 : 1Спартак Кс
07.03.2026 Россия — Лига Pari 23-й тур Челябинск3 : 3Спартак Кс
17.08.2025 Россия — Лига Pari 5-й тур Спартак Кс2 : 1Челябинск
18.05.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 13-й тур Челябинск1 : 5Спартак Кс
30.03.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 5-й тур Спартак Кс3 : 1Челябинск
12.10.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 13-й тур Спартак Кс0 : 0Челябинск
17.08.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 5-й тур Челябинск3 : 1Спартак Кс
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М37
2 Рубин34
3 Оренбург34
4 Родина33
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар37
2 Динамо М36
3 Ахмат34
4 Факел31
Группа C
КомандаИО
1 Зенит38
2 Крылья Советов36
3 Балтика33
4 Динамо Мх31
Группа D
КомандаИО
1 Ростов39
2 Акрон35
3 ЦСКА32
4 Локомотив М32
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Спартак Кс
0%
Ничья
0%
Челябинск
0%

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